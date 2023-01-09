Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Nihat Kahveci'den Mauro Icardi ve İrfan Can Kahveci yorumu!

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TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

Galatasaray'da galibiyetin mimarının Okan Buruk olduğunu ifade eden Kahveci, Fenerbahçe cephesinde ise mağlubiyetinin sorumlusunun Jorge Jesus olduğunu söyledi.

Nihat Kahveci'nin Mauro Icardi ve İrfan Can Kahveci hakkındaki sözleri ise çok konuşuldu.

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Nihat Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:

Bir futbolsever olarak çok güzel bir maç izledik, hakeden kazandı, net. Okan hocadan 10'da 10'luk performans. Rakibine iyi çalışmış. Defans arkasına sarktı. Goller de iyiydi. Fenerbahçe bu kadar iyi oynardı, Batshuayi'nin bir şutu, Arao'nun bir şutu Muslera kurtardı.

Fenerbahçe'den bir reaksiyon beklersin ama en kritik anlarda Muslera sahneye çıktı. Galatasaray ileride geniş alan istiyor. Icardi nereye istiyorsa gitsin, ne isterse yapsın. Haftaiçi Maldivlere gitsin isterse. Son gol ne öyle ya, attığı gol yaptığı asist dünya klasında, elit oyuncu. Maçtan 2 saat önce gelsin İstanbul'a 10 dakika 30 dakika oyna fark etmez desinler. İnanılmaz bir klası var.

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Okan hocanın anasının ak sütü gibi helal olarak Galatasaray'ın başına geldi. Öyle bir kadro verildi ki inanılmaz isimler. Sahanın içi değil sadece, sahanın dışında yönetmek önemli. Geçen seneki Berkan nerede, bu seneki Berkan nerede. Böyle oynarsa överim tabii ki. Boey, Dubois görev adamı zaten. Federer'le Nadal'ın maçı vardı 5 saatlik maçı vardı, onun gibi hissettim bazen. Acayip bir tempo gördük birara. Son zamanlarda bir derbide bu kadar net bir oyun ve skor görüyorum. Muhteşem oynadı Galatasaray. Bu maç Okan hocaya ve oyunculara hazar. Şimdi önünde güzel maçları da var. 4 maç sonra Trabzon maçı var. Sahanın dışında da elit moduna geçti Okan hoca. Rakibine göre kadro da yapmaktır. 4-4'lük Okan hoca performansı gördük.

Jesus ilk günden beri böyle oynuyor. Ümraniye'den 3 gol yiyince de bekledik. Bu defans sıkıntılı dedik, bugün onu yaşadı. Bugün artık B planın olması lazım. İrfan Can kime kızdın? Jesus'a mı kızdın ilk 11'de değilsin diye. Tribüne mi, arkadaşına mı? O tekmeyi niye atıyorsun. Belki 2-2 olacak maç. Çok gereksiz bir hareket. Kadıköy'de derbi atmosferi iyi değildi diyenler var. O seyirciyi maçın içine alacaksın, seni nasıl desteklesin böyleyken. Altay'a ver uzun atsın. Berkan alıyor zaten öyle. Açık bir pas yaparak çıkmıyor Fenerbahçe'sin sen. Rakiplerine hep maçları verdin, böyle olmaz. Fenerbahçe'yi ilk defa bu kadar dağınık gördüm, bunun adı derbi! Son 4 gelişinde 3. galibiyeti Galatasaray'ın. Galatasaray artık Kadıköy'de oynamayı öğrenmiş. Oynekurulu maçta da öyleydi.

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Galibiyet nasıl Okan hocanın diyorsan, Fenerbahçe'de de sorumluluk Jesus'da normal olarak. 3'lü oynadığına bir şey demem ama neden bu kadar pozisyon veriyorsun diye sorarım Jesus'a.