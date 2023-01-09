Buruk’un tercihleri zaferi getirdi

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Jorge Jesus’un çıkardığı kadro rakip gözetmeden sanki rakip Galatasaray değilmiş gibi... Fakat Okan Buruk, Fenerbahçe’ye göre şekillenmiş Galatasaray kadrosu çıkardı sahaya. Mauro İcardi ve Bafetimbi Gomis’e yedeklerde yer vererek yerine Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Milot Rashica üçlüsünü tercih etti. Arkadan Dries Mertens’in vereceği destekle etkili oyun taktiğinin ne olacağı maç öncesi kendini belli etti.

G.SARAY iSTEDiĞiNi YAPTI

Fenerbahçe klasik kanatlardan gelerek ve 3. bölgede baskı kurarak sonuca gitmek istediğini gösterdi. İlk yarı Galatasaray, Fenerbahçe’nin defansif kurgusu doğrultusunda düşüncesinin tam anlamıyla uyguladı. Defans arkasına ve arasına Barış ile Kerem’e atılan toplar tehlike ve gol pozisyonları yarattı Galatasaray adına. İşin ilginç tarafı Fenerbahçe’nin yedikleri gole kadar girdiği iki pozisyon Galatasaray’ın girdiği pozisyonlarla benzerlik taşıyordu.

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GOL DURAN TOPTAN GELDi

İlk yarısı derbiye yakışan oyun ve karşılıklı gol pozisyonları yaşandığı bir maçtı. Fenerbahçe de Galatasaray da goller kaçırdı. Enteresan olan ise Galatasaray’ın benimsediği taktik ile değil duran bir toptan golü bulmasıydı. İlk yarının en iyileri Kerem ve Barış Alper diyebiliriz. Dikkat çeken bir konu da Altay Bayındır’ın atılan uzun toplarda ceza sahasının dışına çıkarak ayağı ile 3-4 pozisyon engellemesiydi.

JESUS’UN B PLANI OLMAYINCA

İkinci yarıda maç Galatasaray’ın istediği gibi başladı. Taktik olarak her iki hocanın karşılıklı değişiklikleri oldu. Bir ara Barış ve Mertens’in yorgunlukları baş gösterdiğinde Fenerbahçe baskı kurmuş gibi olsa da B planı olmayan Jorge Jesus karşısında Galatasaray ikinci golü bulduktan sonra Fenerbahçe oyundan koptu ve maç da derbi havasından çıktı.

NET BiR GALiBiYET ALDILAR

Sonuç olarak Serdar Dursun’un hatasıyla 3. golü bulan Galatasaray net bir galibiyet aldı. Galatasaray çıkardığı kadro ile oynamak istediği taktiği tam anlamıyla uygulayarak galibiyete ulaştı. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk’un taktiği F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un sistemine karşı zafer kazandı.

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MELER TFF VE MHK’YE DERiN BiR OH ÇEKTiRDi

Halil Umut Meler’in birkaç ufak tefek faul ve sarı kart hataları olsa da bu atmosferdeki Fenerbahçe-Galatasaray maçını çok iyi yönetti. Kimse bu maçı hakem üzerinden okuyamaz. Derbilerin vazgeçilmez olan iki hakemi Halil Umut Meler ve VAR’daki hakem Alper Ulusoy’u Merkez Hakem Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu pamuklara sarmalı.

SÜLEYMAN ÖZAY’A DA ALKIŞ

Bazen maçın ismi ile hakemin ismi birbirini çağırır. Oluşan ortam neticesinde maç ile hakemin bir araya geldiği derbide hakem ekibini tebrik etmek gerekir.

Halil Umut Meler’in spesifik bir sonuca tesir eden hatası yok. Ama ilk yarı itibariyle 2. yardımcı Süleyman Özay’ı verdiği kararlarla alkışlamak gerekir.

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iŞTE TARTIŞMALI POZiSYONLAR

10. dakikada Barış Alper Yılmaz’ı arkadan yaptığı müdahale ile durduran Gustavo Henrique’ye verilen sarı kart kararı doğru. Henrique’nin pozisyonu bariz gol şansı kriterleri baz alındığında kırmızı olmaz, sarı kart doğru.

iPTALLERDE KARARLAR DOĞRU

13.20 Galatasaray’ın attığı golde VAR çizgisi ofsayt olduğunu gösterdi. Zaten ofsayt olmasa da gol Berkan Kutlu’nun eline takılırdı · 15.50 Galatasaray’ın Kerem Aktürkoğlu ile bulduğu gol net ofsayt.

73.56 Osayi Samuel’in Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı faulde kademede Fenerbahçeli futbolcunun olması kırmızı kartı gerektirmez. Sarı kart yeterli.

MOURO iCARDi OFSAYT DEĞiL

77.40 Galatasaray’ın ikinci golünde top ayaktan çıktığında Mauro İcardi şeklen ofsayt ama topa koşmuyor. Sonrasında Kerem’in topa müdahalesi yoksa İcardi’ye gelen top ofsayt. Ama müdahalesi varsa ofsayt değil. VAR bu pozisyonu yani Kerem Aktürkoğlu’nun temas edip etmediğini inceledi. Ve net olarak dokunmadığına dair bir kanıt bulamadı. Bana göre de Kerem topa temasta bulunuyor. Dolayısıyla pozisyon ofsayt değil.

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84.21 İrfan Can’ın Dubois’ya yaptığı hareket sonrası gördüğü kırmızı kartta VAR’ın müdahalesi yerindeydi.

BU HAREKETTE VAR DOĞRU MÜDAHALE ETTi

İrfan Can Kahveci’nin Leo Dubois’ya yaptığı bu hareket sonrası gördüğü kırmızı kartta VAR’ın müdahalesi yerindeydi.