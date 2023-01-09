Beşiktaş yeni golcü için arayışlara başladı! İlk aday Aboubakar

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Ronaldo’nun takıma katılmasının ardından Al-Nassr ile sözleşmesini fesheden Kamerunlu golcünün serbest oyuncu statüsünde bulunması ve bonservis ödenmeyecek olması önemli bir avantaj olarak görülüyor.

HULK VE BURAK DA LiSTEDE

Daha önce iki farklı dönemde giydiği Beşiktaş formasıyla 67 maça çıkıp, 35 gol, 9 asist üreterek toplam 43 gole direkt katkı veren 30 yaşındaki futbolcunun 2.5 milyon Euro’nun üzerinde maaş talep ettiği öğrenildi. Aboubakar’ın yanı sıra Brezilyalı Hulk ve Burak Yılmaz’ın isminin de masada olduğu ifade edildi.