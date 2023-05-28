Fenerbahçe dünyaca ünlü isimleri transfer edecek! Yıldız yağacak; 8 numara, sağ ve sol kanat, santrfor ve stoper alınacak

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Son yıllarda gelecek vaat eden, genç ve satışından gelir elde edilebilecek futbolculara yatırım yapan Fenerbahçe, yeni sezonda transfer politikasını değiştirecek ve takımın ihtiyaç duyduğu mevkileri yıldız isimlerle takviye edecek. Jorge Jesus’un da raporu doğrultusunda eldeki güçlü kadroya, 8 numara, sağ ve sol kanat, santrfor ve stoper transferi yapmayı düşünen yönetim, dünya çapında tanınmış oyuncuları renklerine bağlamak için şimdiden görüşmelere başladı.

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GENÇ VE DİNAMİK KADRO TECRÜBELİ İSİMLERLE GÜÇLENECEK

2018’de Ferdi Kadıoğlu ile başlayan geleceğe yatırım hamlelerinde Altay Bayındır, Osayi Samuel, Attila Szalai, Kim Min-Jae, Arda Güler, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Diego Rossi ve Jayden Oosterwolde gibi isimleri renklerine bağlayan Fenerbahçe, gelecek sezon eldeki bu genç ve dinamik kadroyu yıldızlarla takviye edecek. Dünya çapında tanınsalar bile çeşitli nedenlerle takımlarında yeteri kadar şans bulamayan isimleri mercek altına alan sarı lacivertli yönetim, bu isimlerin bazılarını kiralık olarak almayı planlıyor.

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YAZ transfer DÖNEMİNDE BAZI FUTBOLCULARLA YOLLAR AYRILACAK

Özellikle çok kaliteli bir 8 numara, sağ kanat, sol kanat ve santrfor takviyesi düşünüldüğü öğrenilirken isimler sır gibi saklanıyor. Şu ana kadar kulislerde adı geçenler arasında Wilfried Zaha (Crystal Palace), Ryan Kent (Rangers), Rodrigo Becao (Udinese), Jonathan Bamba (Lille) ve kaleci Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), bulunurken Galatasaray’la oynanacak derbi sonrasında bombaların bir bir patlayacağı öğrenildi. Öte yandan gelenler olduğu gibi gidenler de olacak... Mevcut tabloda Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, William Arao, Serdar Dursun ile yolların ayrılması gündemde.

ENNER VALENCiA’NIN GELECEĞi BELiRSiZ

Fenerbahçe’de Joao Pedro, Osayi Samuel ve Diego Rossi ile de yolların ayrılması söz konusu. Bu isimlerden, Serie A’da piyasası bulunan Pedro’dan gelir elde edilmeye çalışılacak. Durumu net olmayan futbolcular ise Mert Hakan Yandaş, Valencia, Miha Zajc, Emre Mor. Yönetim teknik heyetin raporuna göre hareket edecek.

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