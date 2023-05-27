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Paris Saint Germain 11. kez şampiyon! Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'yu geçti

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#PSG#Messi#Fransa
Paris Saint Germain 11. kez şampiyon Lionel Messi, Cristiano Ronaldoyu geçti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 23:56

Fransa Ligue 1 37. hafta maçında Paris Saint Germain, deplasmanda Strasbourg ile 1-1 kaldı ve bitime 1 hafta kala şampiyon oldu.

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Ligue 1'in 37. haftasında deplasmanda Strasbourg ile 1-1 kalan Paris Saint Germain, bitime 1 hafta kala 11. şampiyonluğunu ilan etti.

Maçın golleri 59. dakikada Lionel Messi ve 79. dakikada Gameiro'dan geldi.

MESSİ TARİHİNE GEÇTİ

Arjantinli yıldız Lionel Messi, attığı son golle birlikte 5 büyük ligde toplam 496 gole ulaştı.

Messi bununla birlikte Avrupa'nın 5 büyük liginin en golcü oyuncusu oldu. Önceki rekor 495 golle Cristiano Ronaldo'ya aitti.

Arjantinli yıldız profesyonel kariyerinin 806. golüne imza attı.

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#PSG#Messi#Fransa

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