Paris Saint Germain 11. kez şampiyon! Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'yu geçti

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Ligue 1'in 37. haftasında deplasmanda Strasbourg ile 1-1 kalan Paris Saint Germain, bitime 1 hafta kala 11. şampiyonluğunu ilan etti.
Maçın golleri 59. dakikada Lionel Messi ve 79. dakikada Gameiro'dan geldi.
MESSİ TARİHİNE GEÇTİ
Arjantinli yıldız Lionel Messi, attığı son golle birlikte 5 büyük ligde toplam 496 gole ulaştı.
Messi bununla birlikte Avrupa'nın 5 büyük liginin en golcü oyuncusu oldu. Önceki rekor 495 golle Cristiano Ronaldo'ya aitti.
Arjantinli yıldız profesyonel kariyerinin 806. golüne imza attı.