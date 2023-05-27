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Son Dakika: Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih! Dortmund tarihi fırsatı tepti

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#Bayern Münih#Bundesliga#Dortmund
Son Dakika: Bundesligada şampiyon Bayern Münih Dortmund tarihi fırsatı tepti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 18:28

Bayern Münih, Bundesliga'nın son haftasında Köln'ü 2-1 mağlup ederken Borussia Dortmund evinde Mainz ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçlarla birlikte haftaya ikinci sırada giren Bayern Münih, rakibinin önüne geçti ve şampiyonluğa ulaştı.

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Bayern Münih, Bundesliga'da 2022-23 sezonunun şampiyonu oldu.

Son haftaya ikinci sırada giren Bayern Münih, lider Borussia Dortmund'un puan kaybetmesiyle birlikte mutlu sona ulaştı.

SON PUAN DURUMU

1- Bayern Münih - 71 puan - 54 averaj

2- Borussia Dortmund - 71 puan - 39 averaj

UNUTULMAYACAK HAFTA

Son haftaya Borussia Dortmund 70 puanla lider girerken Bayern Münih ikincilik koltuğunda oturuyordu.

Kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak olan Dortmund, 15. dakikada Mainz karşısında geriye düştü.

HALLER PENALTI KAÇIRDI

Sebastien Haller, 19. dakikada penaltıdan yararlanamazken 24. dakikada Onısiwo farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

Son Dakika: Bundesligada şampiyon Bayern Münih Dortmund tarihi fırsatı tepti

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8 DAKİKALIK UMUT

Dortmund, 69. dakikada Raphael Guerreiro ile öne geçerken Köln-Bayern Münih maçında da gol haberi geldi.

Diğer maçın 81. dakikasında Köln, skoru 1-1'e getirdi ve Dortmund yeniden zirveye çıktı.

MUSIALA SAHNEYE ÇIKTI

Dortmund'un 2-1 geride, Köln-Bayern Münih maçının skorunun 1-1 olduğu dakikalarda Musiala sahneye çıktı. Mücadelenin 89. dakikasında golü atan Musiala, bir kez daha Bayern Münih'i avantajlı konuma geçirdi.

Son Dakika: Bundesligada şampiyon Bayern Münih Dortmund tarihi fırsatı tepti

DORTMUND'A 2 GOL GEREKİYORDU, BAYRAĞA TAKILDI

Bayern Münih'in galibiyetiyle birlikte Dortmund'un şampiyonluğa ulaşması için 2 gol gerekiyordu. Dortmund, 90+4. dakikada Haller ile ağları havalandırırken ofsayt bayrağı kalktı. Süle, 90+6. dakikada beraberlik golünü kaydetse de süre yetmedi ve şampiyonluğa ulaşan taraf Bayern Münih oldu.

ÜST ÜSTE 11. ŞAMPİYONLUK

Bavyera ekibi, bu sonucun ardından üst üste 11, toplamda ise 33. şampiyonluğunu elde etti. Ayrıca 49 yaşındaki Alman Teknik Direktör Thomas Tuchel, Bayern Münih ile ilk Bundesliga şampiyonluğunu yaşadı.

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#Bayern Münih#Bundesliga#Dortmund

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