Fenerbahçe bitti demeden bitmiyor! Bu istatistikte 23 puanla Süper Lig'in zirvesindeler

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Başakşehir'e 1-0 geriye düşmesine rağmen boyun eğmedi ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Şampiyonluk mücadelesi veren sarı lacivertliler, bu sezon birçok maçta geriye düşerken pes etmeyerek sahadan puanla ayrılmasını bildi.

SAMET'İN HATASI ALEKSIC'İN GOLÜ

Başakşehir karşısında Samet Akaydin'in hatasında Aleksic'in golüyle 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, Joao Pedro'nun 2 golüyle sahadan bir kez daha galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'deki son 3 maçta da ilk golü kalesinde görev Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si, maçın son anına kadar pes etmezken çabalarının karşılığını aldı.

ÜST ÜSTE 3 MAÇ AYNI SKORLA KAZANDI

Ligde oynanan son Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü ve Başakşehir maçlarında 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, 3 karşılaşmadan da 2-1'lik skorlarla galibiyet elde etti.

Bu sezon deplasmanda ilk kez üst üste dört Süper Lig maçı kazanan Fenerbahçe, son üç dış saha galibiyetini ilk golü yemesine rağmen aldı.

LİGDEKİ SON 4 GALİBİYET GERİDEN GELEREK

Bu sezon geri düştüğü Süper Lig maçlarından en fazla puan çıkaran takım olan Fenerbahçe

(23), ligdeki son dört galibiyetini de skor dezavantajı yaşamasına rağmen elde etti:

2-1 vs İstanbul Başakşehir

2-1 vs Ankaragücü

2-1 vs Fatih Karagümrük

3-1 vs Alanyaspor