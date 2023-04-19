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Fenerbahçe bitti demeden bitmiyor! Bu istatistikte 23 puanla Süper Lig'in zirvesindeler

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Alanyaspor
Fenerbahçe bitti demeden bitmiyor Bu istatistikte 23 puanla Süper Ligin zirvesindeler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 23:10

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe, bir kez daha tarihi bir geri dönüşe imza atarak ulaşılması zor bir başarının sahibi oldu.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Başakşehir'e 1-0 geriye düşmesine rağmen boyun eğmedi ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Şampiyonluk mücadelesi veren sarı lacivertliler, bu sezon birçok maçta geriye düşerken pes etmeyerek sahadan puanla ayrılmasını bildi. 

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SAMET'İN HATASI ALEKSIC'İN GOLÜ

Başakşehir karşısında Samet Akaydin'in hatasında Aleksic'in golüyle 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, Joao Pedro'nun 2 golüyle sahadan bir kez daha galibiyetle ayrıldı. 

Süper Lig'deki son 3 maçta da ilk golü kalesinde görev Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si, maçın son anına kadar pes etmezken çabalarının karşılığını aldı.

Fenerbahçe bitti demeden bitmiyor Bu istatistikte 23 puanla Süper Ligin zirvesindeler

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ÜST ÜSTE 3 MAÇ AYNI SKORLA KAZANDI

Ligde oynanan son Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü ve Başakşehir maçlarında 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, 3 karşılaşmadan da 2-1'lik skorlarla galibiyet elde etti.

Bu sezon deplasmanda ilk kez üst üste dört Süper Lig maçı kazanan Fenerbahçe, son üç dış saha galibiyetini ilk golü yemesine rağmen aldı.

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LİGDEKİ SON 4 GALİBİYET GERİDEN GELEREK

Bu sezon geri düştüğü Süper Lig maçlarından en fazla puan çıkaran takım olan Fenerbahçe
(23), ligdeki son dört galibiyetini de skor dezavantajı yaşamasına rağmen elde etti:

2-1 vs İstanbul Başakşehir
2-1 vs Ankaragücü
2-1 vs Fatih Karagümrük
3-1 vs Alanyaspor

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Alanyaspor

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