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Canlı anlatım: Başakşehir Fenerbahçe maçı

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir#Fenerbahçe#Süper Lig
Canlı anlatım: Başakşehir Fenerbahçe maçı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 09:42

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'e konuk oluyor. Müsabakanın önemli olaylarını anbean haberimizden takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'de zirve takibini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, zorlu deplasmanda Başekşehir'in konuğu oluyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Başakşehir 1-0 Fenerbahçe

Gol: 30' Aleksic

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat 20.30'da başladı ve Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Aleksic, Deniz, Szysz, Figueiredo.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Arao, Crespo, Rossi, İrfan Can Kahveci, Arda, Valencia.

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#Başakşehir#Fenerbahçe#Süper Lig

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