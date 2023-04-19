Canlı anlatım: Başakşehir Fenerbahçe maçı

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Spor Toto Süper Lig'de zirve takibini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, zorlu deplasmanda Başekşehir'in konuğu oluyor.
Maçta ilk devre oynanıyor
Başakşehir 1-0 Fenerbahçe
Gol: 30' Aleksic
BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat 20.30'da başladı ve Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Aleksic, Deniz, Szysz, Figueiredo.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Arao, Crespo, Rossi, İrfan Can Kahveci, Arda, Valencia.