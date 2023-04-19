Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'nin penaltı isyanı

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanına konuk olan Fenerbahçe ilk yarıda penaltı bekledi.
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu maçın 24. dakikasında sağ kanattan ceza sahasına orta yapmak istedi.
Başakşehir savunması bu topu kesmek isterken sarı lacivertli oyuncular el oynandığını belirtip penaltı itirazında bulundu.
Savunmaya çarpan topun ardından Fenerbahçeli futbolcular elle müdahale olduğunu belirterek penaltı beklerken hakem Suat Arslanboğa oyunun devam etmesini istedi.
Bu pozisyon sonrası sosyal medyada binlerce tweet atılırken sarı lacivertli taraftarlar penaltı olması gerektiğini belirtti.