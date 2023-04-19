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Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'nin penaltı isyanı

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#Fenerbahçe#Başakşehir#Süper Lig
Başakşehire konuk olan Fenerbahçenin penaltı isyanı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 22:04

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe maçın ilk yarısında penaltı itirazında bulundu.

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanına konuk olan Fenerbahçe ilk yarıda penaltı bekledi.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu maçın 24. dakikasında sağ kanattan ceza sahasına orta yapmak istedi.

Başakşehir savunması bu topu kesmek isterken sarı lacivertli oyuncular el oynandığını belirtip penaltı itirazında bulundu.

Savunmaya çarpan topun ardından Fenerbahçeli futbolcular elle müdahale olduğunu belirterek penaltı beklerken hakem Suat Arslanboğa oyunun devam etmesini istedi.

Bu pozisyon sonrası sosyal medyada binlerce tweet atılırken sarı lacivertli taraftarlar penaltı olması gerektiğini belirtti.

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#Fenerbahçe#Başakşehir#Süper Lig

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