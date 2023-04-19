Başakşehir - Fenerbahçe maçında büyük hata! Jorge Jesus gözlerine inanamadı, Arda Güler teselli etti

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de Samet Akaydin'in büyük hatası sonrası eşitlik bozuldu.
PAS KISA KALDI
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Samet Akaydin, 30. dakikada kaleci İrfan Can Eğribayat'a pas atmak istersen pas kısa düştü ve Aleksic'in önünde kaldı.
Samet'in hatasını iyi değerlendiren Aleksic, kaleci İrfan Can'ı da geçerek topu ağlarla buluşturdu.
İRFAN VE SAMET POZİSYONU TARTIŞTI
Yenilen gol sonrası Samet Akaydin, kaleci İrfan Can Eğribat'la kısa süre pozisyonu tartışırken milli savunmacının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.
JESUS İNANAMADI
Teknik Direktör Jorge Jesus ise yenilen gole adeta inanamayarak ellerini başına götürdü ve büyük üzüntü yaşadı.
ARDA GÜLER DESTEK VERDİ
Yaptığı hata sonrası gole neden olan Samet Akaydin çok üzülürken genç futbolcu Arda Güler takım arkadaşını teselli etti.
Samet'in yanına koşan Arda takım arkadaşına sarılarak destek verdi.
Samet'in kısa düşen pası
GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
Samet Akaydin'in son haftalardaki performansı tartışma konusu olurken yenilen golde yaptığı hata nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.
Sosyal medyadan oyuncunun performansını eleştiren sarı lacivertli taraftarlar, çoğunlukla ilk 11'de oynatılmaması gerektiği yönünde görüş belirtti.
MAÇ SONU ÇOK SEVİNDİ
Sarı lacivertli takım, 90+3. dakikada Joao Pedro'nun golüyle 2-1 kazanırken en çok sevinen isimlerden biri Samet Akaydin oldu.
Gol sonrası büyük mutluluk yaşan Samet büyük bir rahatlama yaşadı.