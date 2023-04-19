Başakşehir - Fenerbahçe maçında büyük hata! Jorge Jesus gözlerine inanamadı, Arda Güler teselli etti

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de Samet Akaydin'in büyük hatası sonrası eşitlik bozuldu.

PAS KISA KALDI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Samet Akaydin, 30. dakikada kaleci İrfan Can Eğribayat'a pas atmak istersen pas kısa düştü ve Aleksic'in önünde kaldı.

Samet'in hatasını iyi değerlendiren Aleksic, kaleci İrfan Can'ı da geçerek topu ağlarla buluşturdu.

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İRFAN VE SAMET POZİSYONU TARTIŞTI

Yenilen gol sonrası Samet Akaydin, kaleci İrfan Can Eğribat'la kısa süre pozisyonu tartışırken milli savunmacının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

JESUS İNANAMADI

Teknik Direktör Jorge Jesus ise yenilen gole adeta inanamayarak ellerini başına götürdü ve büyük üzüntü yaşadı.

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ARDA GÜLER DESTEK VERDİ

Yaptığı hata sonrası gole neden olan Samet Akaydin çok üzülürken genç futbolcu Arda Güler takım arkadaşını teselli etti.

Samet'in yanına koşan Arda takım arkadaşına sarılarak destek verdi.

Samet'in kısa düşen pası

GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Samet Akaydin'in son haftalardaki performansı tartışma konusu olurken yenilen golde yaptığı hata nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Sosyal medyadan oyuncunun performansını eleştiren sarı lacivertli taraftarlar, çoğunlukla ilk 11'de oynatılmaması gerektiği yönünde görüş belirtti.

MAÇ SONU ÇOK SEVİNDİ

Sarı lacivertli takım, 90+3. dakikada Joao Pedro'nun golüyle 2-1 kazanırken en çok sevinen isimlerden biri Samet Akaydin oldu.

Gol sonrası büyük mutluluk yaşan Samet büyük bir rahatlama yaşadı.