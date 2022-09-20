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Fenerbahçe, Avrupa'nın liderliğine koşuyor! Manchester City, Bayern Münih ve Barcelona gibi devleri geride bıraktı

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Süper Lig
Fenerbahçe, Avrupanın liderliğine koşuyor Manchester City, Bayern Münih ve Barcelona gibi devleri geride bıraktı
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 07:00

Kanarya, Avrupa’nın 5 büyük liginde ve Süper Lig’de PSG’den sonra maç başına en çok gol atan 2. takım. Fransız ekibi 7 maçta 3.6 ortalama ile zirveye çıkarken, 6 karşılaşmada 20 gol atıp 3.3 ortalama yakalayan Kanarya; kendi liglerinin en golcü ekipleri olan M.City (3,28), Barcelona (3) ve Bayern Münih’i (2,71) geride bıraktı.

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Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig’de sergilediği hücum performansıyla Avrupa’nın devlerini sollamayı başardı. Bu sezon ligde 20 kez fileleri havalandıran sarı lacivertliler, lig tarihinde ilk 6 maçlık süreçler itibarıyla en fazla gol attığı sezona ulaştı.

5 BÜYÜK LİGDEN SADECE PSG GEÇEBİLDİ

Fenerbahçe ayrıca bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük liginde maç başına en fazla gol atan ikinci takım konumunda. Fransa Ligue 1’de oynadığı 7 karşılaşmalarda 25 gol atan PSG, maç başına 3.6 golle bu istatistikte zirveye çıktı. Sarı lacivertliler ise 6 karşılaşmada 20 kez fileleri havalandırırken maç başına 3.3’lük bir ortalama ile 2. sırada yer aldı.

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BARCELONA VE BAYERN MÜNİH’İ SOLLADI

Sarı lacivertli takım bu istatistikte Manchester City (3,28), Barcelona (3), Bayern Münih (2,71) gibi devleri geride bırakmayı başardı. Avrupa’nın önde gelen 10 ligi değerlendirildiğinde ise Fenerbahçe’yi geçebilen diğer takım, tıpkı PSG gibi 7 maçta 25 kez ağları havalandırıp 3.6 oran yakalayan İskoç ekibi Celtic oldu.

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VALENCiA DA HAALAND VE LEWA’YI SOLLADI

Fenerbahçe kulüp bazında maç başı gol ortalamasından Avrupa’nın birçok büyük ve ünlü kulübünü geride bırakırken futbolcularda benzer bir performansa Enner Valencia imza attı. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük liginde 3 ve üzeri gol atan oyuncular arasında en sık gol sevinci yaşayan isim 47 dakikada bir gol sevinci yaşayan Valencia oldu. Ekvadorlu futbolcu bu istatistikte 52 dakikada bir gol atan Manchester City’li Erling Haaland ile 56 dakikada bir ağları sarsan Barcelona’lı Robert Lewandowski’yi geçmeyi başardı.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Süper Lig

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