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Hull City trafik kazası geçiren Acun Ilıcalı'nın ameliyat olacağını açıkladı

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#Acun Ilıcalı#Hull City#Futbol
Hull City trafik kazası geçiren Acun Ilıcalının ameliyat olacağını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 22:05

Championship ekibi Hull City, trafik kazası geçiren Acun Ilıcalı için geçmiş olsun mesajı yayımlarken ünlü televizyoncunun ameliyat olacağını duyurdu.

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Championship ekibi Hull City'den yapılan açıklamada, Acun Ilıcalı'nın trafik kazası geçirdiği ve kolunda kırık meydana geldiği belirtildi.

Hull City, trafik kazası geçiren kulübün sahibi Acun Ilıcalı'nın salı günü kolundan ameliyat olacağını açıkladı.

KAZA NASIL OLDU?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, motosikletiyle kaza yaptı. Kaza, saat 17.30 sıralarında Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Recep K. idaresindeki hafif ticari araç, döneceği istikameti kaçırıp sola doğru manevra yaptığı sırada ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın kullandığı motosiklete çarptı.

Kazada motosikletten düşen Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ilıcalı ile kızının müşahede altına alındığı öğrenildi. 

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ALİ KOÇ DA ZİYARET ETTİ

Öte yandan, kaza haberini alan Acun Ilıcalı’nın yakınları hastaneye akın etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile çok sayıda sanatçı hastaneye gelenler arasında yer aldı.

Hull City trafik kazası geçiren Acun Ilıcalının ameliyat olacağını açıkladı

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#Acun Ilıcalı#Hull City#Futbol

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