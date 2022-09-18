Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşmasında Diego Rossi klasiği! Süper Lig'de 5 farklı maçta...

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Fenerbahçe ile Alanyaspor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 7. haftasında Diego Rossi'nin serisi devam etti.

8 DEĞİŞİKLİK, ROSSI 11'DE BAŞLADI

Teknik Direktör Jorge Jesus, Rennes maçına göre Alanyaspor karşısında ilk 11’de 2’si zorunlu 8 değişiklik yaptı. Rennes maçında dizinde sakatlanan Luan Peres ile ağrıları olan Joshua King kadroda yer almazken, bu maçta ilk 11’de görev yapan Osayi Samuel, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Lincoln, İrfan Can Kahveci ve Batshuayi yedek soyundu. Bu oyuncuların yerine Ferdi Kadıoğlu, Alioski, Willian Arao, Crespo, Rossi, Emre Mor, Valencia ve Joao Pedro ilk 11’de görev yaptı.

SİSTEMDE DEĞİŞİKLİK

Portekizli teknik adam, Jorge Jesus oyun sisteminde değişikliğe giderek, 4’lü savunmaya döndü. Brezilyalı stoper Luan Peres’in yokluğunda 3-4-3 oyun sisteminde değişikliğe giden Portekizli teknik direktör 4’lü savunmaya dönerek, 4–1-3-2 oyun sistemiyle sahada yer aldı.

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ROSSI VE EMRE MOR KANATTA OYNADI

Teknik direktör Jorge Jesus’un 4’lü savunmada stoper merkezde Gustavo Henrique-Attila Szalai ikilisine, sol bekte Alioski, sağ bekte Ferdi Kadıoğlu’na görev verdi. Orta sahada ön liberoda Willian Arao, 8 numara pozisyonunda Crespo, sağ kanatta Emre Mor, sol kanatta Diego Rossi oynadı. Hücumda ise Valencia ve Joao Pedro sarı lacivertli takımın gol silahı oldu.

YİNE İLK 10 DAKİKADA ATTI

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe'de henüz 5. dakikada sahne alan isim Diego rossia oldu.

Uruguaylı yıldızın, Süper Lig'de attığı son üç gol maçların ilk 10 dakikasında geldi.

Rossi daha önce Rizespor'a 9 ve Gaziantep FK'ya 5. dakikalarda gol atmıştı.

SÜPER LİG'DE 'ERKEN GOL' HAFTASI

Süper Lig'de bu hafta oynanan maçlarda çok sayıda erken gole tanıklık ettik.

Galatasaray forması giyen Sergio Oliveira, Konyaspor maçında 59. saniyede attığı golle sezonun en erken golüne imza atmıştı.

BELHANDA REKORU GELİŞTİRDİ

Yalnızca 1 gün sonra oynanan maçta Belhanda, Antalyaspor deplasmanında henüz mücadelenin 47. saniyesinde topu filelere gönderdi.

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5 MAÇTA İLK 5 DAKİKALARDA GOL SESİ

Gaziantep FK'dan Maxim ve Ankaragücü'nden Beridze 2. dakikalarda rakip ağları havalandırırken Kayserisporlu Mensah da 5. dakikada ağları sarstı. Böylece ligde oynanan 5 farklı maçın ilk 5 dakikalarında gol bulundu.

10 DAKİKADA 7 GOL

Beşiktaşlı Kevin N'Koudou 8 ve Gaziantep FK'dan Lazar Markovic de 9. dakikalarda fileleri bularak erken gol atan diğer oyuncular oldu.