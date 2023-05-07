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Fenerbahçe 5 branşta kritik maçlara çıkıyor! İşte Jorge Jesus'un Giresunspor maçı 11'i

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#Fenerbahçe#Giresunspor#Süper Lig
Fenerbahçe 5 branşta kritik maçlara çıkıyor İşte Jorge Jesusun Giresunspor maçı 11i
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 07:00

Sarı lacivertli taraftarları başta erkek futbolunda olmak üzere heyecan dolu bir gün bekliyor. Futbolda erkekler Giresun’la, kadınlar yarı final için Karagümrük ile zorlu maçlara çıkacak. Kadın voleybolda final serisi başlarken, erkek takımı Arkas’la üçüncülük için sahada olacak. Tekerlekli sandalyede ise bugün Galatasaray derbisi var.

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F.Bahçe bugün 5 branşta kritik maçlara çıkarak tarihi bir gün yaşayacak. Sarı lacivertliler; erkek futbol, kadın futbol, kadın voleybol, erkek voleybol ve tekerlekli sandalye basketbolda ciddi kırılma karşılaşmaları oynayacak.

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EN KRiTiK MAÇ GiRESUN’DA 

Beşiktaş’ın Galatasaray’ı yenmesiyle zirveyle farkı 3 puana indiren Fenerbahçe, bugün Giresun deplasmanında kazanarak maç fazlasıyla Galatasaray ile puanı eşitlemek istiyor.

GÖZLER KADIN FUTBOLUNDA

2021 yılında kurulan Fenerbahçe Petrolofisi Kadın Futbol takımı çeyrek final mücadelesinde Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 1-0 kazanan sarı lacivertliler saat 15.00’te Vefa Stadı’nda oynanacak rövanşta da üstünlüğünü koruyarak adını yarı finale yazdırmak istiyor.

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SARI MELEKLER FiNALDE SAHNEYE ÇIKIYOR

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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi final serisi ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit‘le Burhan Felek Voleybol Salonu’nda saat 15.00’te karşılaşacak. 5 maç üzerinden oynanacak seride 3 maç kazanan takım Misli.com Sultanlar Ligi’nde 2022-23 sezonunu şampiyonlukla tamamlayacak.

RAKiP GALATASARAY

Tekerlekli sandalye basketbolda ise rakip Galatasaray. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2. Etap 3. maçında Fenerbahçe Göksel Çelik-Galatasaray Tunç Holding ile saat 16.00’da karşı karşıya gelecek.

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ERKEKLERDE ARKAS’A KARŞI

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu Play-off 3/4.lük etabındaki 2. maçında Arkas’a konuk oluyor. İlk maçı 3-1 kazanan Kanarya, İzmir’deki rövanşta bugün de zaferle ayrılarak sezonu 3. sırada bitirmek istiyor.

KANARYA’DA 4 EKSiK VAR

Ligde bugün Giresunspor’a konuk olacak Fenerbahçe’de 4 oyuncu yok. Kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ve sarı kart cezalısı Arao ile sakatlıkları süren Altay Bayındır ile Lincoln bugün forma giyemeyecek.

5 · Deplasmanda son 5 Süper Lig maçını kazanmayı başaran Fenerbahçe, Eylül-Aralık 2013 arasından bu yana üst üste 6 dış saha galibiyeti alamıyor.

2 · Bu sezonun ilk yarısında Fenerbahçe’ye konuk olduğu Süper Lig maçını 2-1 kazanan Giresunspor, bugüne kadar bu rekabette üst üste 2 galibiyet alamadı.

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1 · Evinde oynadığı son 7 lig maçının sadece birini kazanabilen Giresunspor, (2B 4M), tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği Sivas’tan aldı (1-0).

17 · Bu sezon ligde oyuna sonradan giren oyuncuları en fazla gol atan takım Fenerbahçe (17). 2007-08’den bu yana bu alanda bir sezondaki rekor da Fenerbahçe’nin (21).

· ERKEK FUTBOL:

19.00 GiRESUN-FENERBAHÇE

· KADIN futbol:

15.00 FENERBAHÇE-KARAGÜMRÜK

· KADIN VOLEYBOL:

15.00 FENERBAHÇE-ECZACIBAŞI

· TEKERLEKLi SANDALYE BASKETBOL:

16.00 FENERBAHÇE-GALATASARAY

· ERKEK VOLEYBOL:

17.00 FENERBAHÇE-ARKAS

Fenerbahçe 5 branşta kritik maçlara çıkıyor İşte Jorge Jesusun Giresunspor maçı 11i

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#Fenerbahçe#Giresunspor#Süper Lig

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