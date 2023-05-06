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Fenerbahçe için Rui Patricio iddiası!

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#Rui Patricio#Fenerbahçe#Transfer
Fenerbahçe için Rui Patricio iddiası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 09:09

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere iki kulvarda şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'nin yeni sezon planlaması kapsamında kaleci Rui Patricio ile anlaştığı iddia edildi.

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Süper Lig'de liderliğe oynayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip, sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek ve uzun süren kupa hasretini sonlandırmak isterken, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalara başladı.

Kanarya'da gösterdiği performans ile taraftarın sevgilisi haline gelen kaleci Altay Bayındır'ın yerine sürpriz bir kaleci hamlesi geldi.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 2 alanda da şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe ile ilgili transfer iddiaları da hız kesmeden devam ediyor.

RUI PATRICIO İDDİASI

Sabah'ta yer alan haberde, Sarı-lacivertli yönetimin, 35 yaşındaki kaleci Rui Patricio ile bir görüşme yaptığı ve büyük oranda anlaştığı ileri sürüldü. Portekizli eldivenin bir sezon sarı-lacivertli formayı giyeceği ve Altay'la forma rekabeti vereceği belirtildi.

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Patricio'nun Serie A ekibi Roma ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli kaleci sırasıyla; Sporting, Wolverhampton ve Roma'da forma giydi.

Portekiz Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Patricio, tam 107 karşılaşmada görev aldı. 35 yaşındaki deneyimli file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro.

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#Rui Patricio#Fenerbahçe#Transfer

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