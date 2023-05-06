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Napoli'nin gözünü Ferdi Kadıoğlu'na dikti!

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#Fenerbahçe#Transfer#Ferdi Kadıoğlu
Napolinin gözünü Ferdi Kadıoğluna dikti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 09:12

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, 33 yıl sonra ulaştığı şampiyonluğu büyük bir coşku ile kutlarken bir yandan da Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmaya hazırlanıyor. Ferdi Kadıoğlu için büyük bir kaynak ayıran Napoli, sezon sonunda işi bitirip Ferdi Kadıoğlu'nu yaz kampına yetiştirmeyi planlıyor.

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Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus önderliğinde başlayan Fenerbahçe, 67 puanla 2. sırada yer alıyor. Liderliği ezeli rakibi Galatasaray'dan devralıp şampiyon olmayan isteyen sarı-lacivertli ekip aynı zamanda Türkiye Kupası'nda da iddiasını sürdürüyor.

Portekizli çalıştırıcı ile birçok futbolcusunun yıldızını parlatan Sarı lacivertli ekip, Ferdi Kadıoğlu'na gelen teklifle kasasını dolduracak ve kulüp tarihinin rekor satışını gerçekleştirecek.

Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle birlikte birçok futbolcunun yıldızını parlatan Fenerbahçe'nin kapısı, Avrupa devleri tarafından çalınmaya devam ediyor.

FERDİ'NİN TALİBİ ÇOK

Fenerbahçe'nin genç milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performans ile birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmiş durumda.

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Sabah'ın haberine göre; performansı ile birlikte Süper Lig'in en değerli oyuncuları arasında gösterilen Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin 25 milyon avroluk bir beklentisi bulunuyor. Napoli'nin de aynı rakamları teklif etmeye hazırlandığı öğrenildi.

33 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUĞUN HEDİYESİ FERDİ!

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, 33 yıl sonra ulaştığı şampiyonluğu büyük bir coşku ile kutlarken bir yandan da Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmaya hazırlanıyor.

Ferdi Kadıoğlu için büyük bir kaynak ayıran Napoli, sezon sonunda işi bitirip Ferdi Kadıoğlu'nu yaz kampına yetiştirmeyi planlıyor. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, kupanın yanında taraftara yıldız isimler de hediye etmek istiyor.

FENERBAHÇE VE NAPOLİ ARASINDAKİ İYİ İLİŞKİLER DÜĞÜMÜ ÇÖZECEK

Eljif Elmas ve Kim-Min Jae ile başlayan iyi ilişkiler Ferdi Kadıoğlu ile devam edecek. Makedon ve Güney Koreli yıldızı ile Fenerbahçe'ye toplam 36 milyon Euro ödeyen Napoli, Ferdi Kadıoğlu için de yüksek bir bonservis bedelini gözden çıkardı.

Fenerbahçe'den aldığı oyunculardan memnuniyetini dile getiren Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Ferdi Kadıoğlu için de son derece istekli görünüyor.

Transferin 25 milyon euroluk rakamla gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertliler, kulüp tarihinin en pahalı satışını gerçekleştirecek.

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FERDİ KADIOĞLU'NUN İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Süper Lig, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve Türkiye Kupası olmak üzere toplam 42 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

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#Fenerbahçe#Transfer#Ferdi Kadıoğlu

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