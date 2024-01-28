Çağlar Söyüncü transferi dengeleri değiştirecek! Fenerbahçe, Galatasaray'ı geride bırakacak

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Yoluna 3 kulvarda iddialı bir şekilde devam eden Fenerbahçe bu sezon en çok sıkıntı yaşadığı bölge olan stoperi Leandro Bonucci’nin ardından Çağlar Söyüncü’nün de takıma katılmasıyla oldukça güçlendirdi. Sarı lacivertlilerde sakatlıklar, Afrika Kupası, ceza gibi nedenlerle savunmada oyuncu bulmakta zorlanan bu nedenle sol bek Jayden Oosterwolde’yi stopere çeken teknik direktör İsmail Kartal şimdi 6 oyuncu arasında tercih yapma konusunda sıkıntı yaşayacak.

3 YILDIZ AYNI ANDA OYNAYABİLECEK

Hava topu mücadelesi, ikili mücadelelerdeki performansı, pozisyon alma becerisinin yanı sıra pas başarısıyla dikkat çeken Çağlar Söyüncü hem stoperdeki rekabeti artıracak hem de yabancı kuralı nedeniyle teknik direktör İsmail Kartal’ın eline rahatlatacak. Çağlar, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci’nin (ya da Cengiz Ünder) 11’de sahaya çıktığı denklemde Fenerbahçe’de Fred, Krunic ve Szymanski üçlüsü aynı anda rahatlıkla orta sahada görev yapabilecek.

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PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

27 yaşındaki futbolcu savunmanın yanı sıra takımın değerini yükseltme konusunda da katkı sağlayacak. Öyle ki şu anda ligin en değerli takımı 226.8 milyon Euro ile Galatasaray görünse de Boey’in ayrılığı sonrası bu rakam 204.8 milyon Euro’ya gerileyecek. Piyasa değeri 12 milyon Euro olan Çağlar Söyüncü’nün takıma katılmasıyla Fenerbahçe’nin 201.8 milyon Euro olan piyasa değeri ise 213.8 milyon Euro’ya çıkacak. Kanarya böylece Süper Lig’de olduğu gibi piyasa değerinde de ezeli rakibini geçip zirveye çıkacak.

ATLETiCO ÇAĞLAR iLE 9’DA 8 YAPTI

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 9 resmi maça çıkan Çağlar Söyüncü 2 kez 11’e girip 212 dakika süre alırken ilginç bir istatistiğe imza attı. İspanyol ekibi, Çağlar’ın sahada olduğu maçlarda sadece 1 kez kaybederken 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.