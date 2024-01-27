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Fenerbahçe Beko'da Giorgios Papagiannis'ten olağanüstü basket

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#Fenerbahçe Beko#Bahçeşehir Koleji#Basketbol
Fenerbahçe Bekoda Giorgios Papagiannisten olağanüstü basket
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2024 22:57

Türkiye Basketbol Ligi 18. haftasında Fenerbahçe Beko uzatmalara giden maçta Bahçeşehir Koleji'ni 110-105 yendi ve 15. galibiyetini aldı.

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Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi’nin 18’inci haftasında konuk olduğu Bahçeşehir Koleji’ni normal süresi 96-96 sona eren mücadelenin uzatma periyodunda 110-105 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekip bu karşılaşmanın ardından 15 galibiyete ulaşırken Bahçeşehir Koleji ise 11’inci mağlubiyetini yaşadı.

Mücadelenin en skorer ismi Bahçeşehir Koleji’nde 23 sayı kaydeden Tyler Cavanaugh oldu.

SON SANİYEDE İNANILMAZ BASKET

Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe Beko maçının son saniyesinde olağanüstü bir basket atıldı.

Son saniyeye 3 sayı geride giren Fenerbahçe Beko, Giorgios Papagiannis'in yarı sahanın gerisinden attığı üçlük sonrası karşılamayı uzatmaya götürdü.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

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HAKEMLER: Mehmet Şahin, Can Mavisu, Kerem Yılmaz

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Boutsiele 8, Cavanaugh 23, Bouteille 26, Scrubb 15, Can Maxim Mutaf 3, Egehan Arna 12, Arca Tülüoğlu 9, Berkay Candan 9, Kartal Özmızrak, Egemen Güven

FENERBAHÇE BEKO: Melih Mahmutoğlu 21, Dorsey 17, Motley 16, Papagiannis 15, Şehmus Hazer 13, Emre Ekşioğlu 10, Guduric 10, Madar 6, Sertaç Şanlı 2

1’İNCİ PERİYOT: 19-21

DEVRE: 33-49

3’ÜNCÜ PERİYOT: 64-72

NORMAL SÜRE: 96-96

 

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#Fenerbahçe Beko#Bahçeşehir Koleji#Basketbol

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