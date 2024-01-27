Fenerbahçe Beko'da Giorgios Papagiannis'ten olağanüstü basket

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Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi’nin 18’inci haftasında konuk olduğu Bahçeşehir Koleji’ni normal süresi 96-96 sona eren mücadelenin uzatma periyodunda 110-105 mağlup etti.
Sarı-lacivertli ekip bu karşılaşmanın ardından 15 galibiyete ulaşırken Bahçeşehir Koleji ise 11’inci mağlubiyetini yaşadı.
Mücadelenin en skorer ismi Bahçeşehir Koleji’nde 23 sayı kaydeden Tyler Cavanaugh oldu.
SON SANİYEDE İNANILMAZ BASKET
Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe Beko maçının son saniyesinde olağanüstü bir basket atıldı.
Son saniyeye 3 sayı geride giren Fenerbahçe Beko, Giorgios Papagiannis'in yarı sahanın gerisinden attığı üçlük sonrası karşılamayı uzatmaya götürdü.
PAPAGIANNIS 😱😱😱
Georgios Papagiannis'ten tarihi basket! 🔥pic.twitter.com/CscXr5MW0S
PAPAGIANNIS 😱😱😱
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Can Mavisu, Kerem Yılmaz
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Boutsiele 8, Cavanaugh 23, Bouteille 26, Scrubb 15, Can Maxim Mutaf 3, Egehan Arna 12, Arca Tülüoğlu 9, Berkay Candan 9, Kartal Özmızrak, Egemen Güven
FENERBAHÇE BEKO: Melih Mahmutoğlu 21, Dorsey 17, Motley 16, Papagiannis 15, Şehmus Hazer 13, Emre Ekşioğlu 10, Guduric 10, Madar 6, Sertaç Şanlı 2
1’İNCİ PERİYOT: 19-21
DEVRE: 33-49
3’ÜNCÜ PERİYOT: 64-72
NORMAL SÜRE: 96-96