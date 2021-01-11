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Futbol
Haber Giriş: 11.01.2021 - 09:48 | Son Güncelleme:

BB Erzurumspor 0-3 Fenerbahçe (Maç özeti ve golleri)

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BB Erzurumspor 0-3 Fenerbahçe (Maç özeti ve golleri)
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Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı. Sarı lacivertliler, averajla lider olan Beşiktaş ile de puanını eşitlemiş oldu.

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  • Erzurumspor - Fenerbahçe maçından fotoğraflar
  • Erzurumspor - Fenerbahçe maçından fotoğraflar
  • Erzurumspor - Fenerbahçe maçından fotoğraflar
  • Erzurumspor - Fenerbahçe maçından fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaştı. Sarı lacivertliler, Erzurumspor'u 3-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe'ye farklı galibiyeti getiren golleri 45+5. dakikada Mert Hakan Yandaş, 48. dakikada Pelkas ve 51'de Sinan Gümüş kaydetti.

Erzurumspor - Fenerbahçe maçına Pelkas damga vurdu
Erzurumspor - Fenerbahçe maçına Pelkas damga vurdu

Bu sonuçla birlikte puanını 35'e çıkartan Fenerbahçe, averajla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş ile puanlarını da eşitlemiş oldu.

BB Erzurumspor 0-3 Fenerbahçe (Maç özeti ve golleri)

BB ERZURUMSPOR 0-3 FENERBAHÇE

GOL: 45+5' Mert Hakan Yandaş, 48' Pelkas, 51' Sinan Gümüş

Fenerbahçede Caner Erkin cezalı duruma düştü
Fenerbahçe'de Caner Erkin cezalı duruma düştü

MAÇTAN DAKİKALAR

4' Erzurumspor atağında Novikovas, ceza sahası dışından şansını denedi ama yavaş bir şut oldu. Altay kolaylıkla topu kontrol etti.10' Erzurum'da stat zemininin bozuk olduğu görülüyor. Her iki takımdan da bu dakikalarda karşılıklı pas hataları geliyor.

13' Fenerbahçe atakları daha çok Pelkas üzerinden başlıyor. Pelkas, ara pasıyla Sinan Gümüş'ü hareketlendirmek istedi, Erzurumspor savunması araya girdi.

25' Maç oldukça düşük tempoyla başladı.İlk 25 dakika itibariyle toplam 1 şut atıldı. Fenerbahçe'nin henüz şut girişimi bulunmuyor.

34' Erzurumspor'da Ricardo Gomes'in ağları bulan topu, elle oynama gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 

41' Fenerbahçe çok etkili geldi. Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı etkili ortaya Sinan Gümüş'ten hemen önce savunma araya girip topu kornere yolladı.

44' Erzurumspor'da Osman Çelik, Sinan Gümüş'e faul sonrasında sarı kart gördü. Fenerbahçeli futbolcular, son adam gerekçesiyle kırmızı kart bekledi, karar değişmedi.

45+5' Fenerbahçe, aradığı golü ilk yarının son dakikasında buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Pelkas bekletmeden Mert Hakan'a çevirdi. Mert Hakan'ın köşeye doğru vurduğu şut ağlarla buluştu.

48' Fenerbahçe ikinci yarıya hızlı başladı! Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Sinan sağ taraftan etkili geldi. Sinan, Pelkas'ı gördü, Pelkas ise ağları... Ve skor 2-0 oldu.

51' Caner Erkin'in sol kanattan ortasına iyi yükselen Sinan Gümüş, düzgün bir kafa vuruşu ile farkı üçe çıkartan golü attı.

60' Fenerbahçe'de Valencia, Sinan Gümüş yerine oyuna dahil oldu. Sinan, oyundan çıkarken Erol Bulut ile kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

75' Fenerbahçe bir kez daha tehlikeli geldi! Pelkas'ın pasında ceza alanına giren Valencia'nın vuruşunda Kayacan topu son anda kornere çeldi

BB Erzurumspor 0-3 Fenerbahçe (Maç özeti ve golleri)

Son Dakika | Erol Bulut ve Serdar Azizden yayıncı kuruluşa tepki
Son Dakika | Erol Bulut ve Serdar Aziz'den yayıncı kuruluşa tepki!

İLK 11'LER

BB ERZURUMSPOR XI: Farnolle, Cenk Ahmet, Teikeu, Hasan, Schwechlen, Osman, Obertan, Boumal, Novikovas, Emrah Başsan, Gomes.

Fenerbahçenin istediği Mesut Özil için bomba iddia Transfer için tek şartı var
Fenerbahçe'nin istediği Mesut Özil için bomba iddia! Transfer için tek şartı var

FENERBAHÇE XI: Altay, Caner, Sadık, Tisserand, Nazım, Gustavo, Ozan, Sinan, Pelkas, Mert Hakan, Thiam

BB Erzurumspor 0-3 Fenerbahçe (Maç özeti ve golleri)

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