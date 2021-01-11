Erzurumspor - Fenerbahçe maçına Pelkas damga vurdu

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Erzurumspor ile oynadığı maça Dimitrios Pelkas damga vurdu.

Karşılaşma boyunca müthiş bir futbol ortaya koyan Yunan oyuncu önce 45+5. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın golünde asisti yaptı.

Pelkas, 48'de ise hızlı gelişen atakta Sinan'ın pasında golü atarak Erzurum deplasmanında maçı çözen isim oldu.

4 GOL, 5 ASİST

Dimitrios Pelkas, Erzurumspor maçındaki performansıyla Fenerbahçe'de 12 maçta 4 gol, 5 asistlik müthiş bir istatistik yakaladı..



27 yaşındaki oyuncu sezon başında PAOK'tan 1.6 milyon euro ödenerek transfer edilmişti.

TARAFTARA MESAJ



Geçtiğimiz haftalarda sarı-lacivertli taraftarlara seslenen Pelkas, "Sahada yüzde yüzümü vereceğimden emin olmalarını istiyorum. En iyi şekilde her özelliğimi geliştirip, antrenmanlara da hazır şekilde çıkıp, sahada her şeyimi vermeyi düşünüyorum. Bütün gücümü göstermek istiyorum. Onları çok seviyorum." diye konuşmuştu.

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