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Futbol
Haber Giriş: 11.01.2021 - 17:38 | Son Güncelleme:

Erzurumspor - Fenerbahçe maçına Pelkas damga vurdu

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Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas, Erzurumspor maçında yine sahneye çıktı. Pelkas, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta 4 gol, 5 asistlik muazzam bir istatistiğe ulaştı.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Erzurumspor ile oynadığı maça Dimitrios Pelkas damga vurdu.

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Karşılaşma boyunca müthiş bir futbol ortaya koyan Yunan oyuncu önce 45+5. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın golünde asisti yaptı.

Pelkas: Fenerbahçede çok mutluyum
Pelkas: Fenerbahçe'de çok mutluyum

Pelkas, 48'de ise hızlı gelişen atakta Sinan'ın pasında golü atarak Erzurum deplasmanında maçı çözen isim oldu.

4 GOL, 5 ASİST

Dimitrios Pelkas, Erzurumspor maçındaki performansıyla Fenerbahçe'de 12 maçta 4 gol, 5 asistlik müthiş bir istatistik yakaladı.. 

27 yaşındaki oyuncu sezon başında PAOK'tan 1.6 milyon euro ödenerek transfer edilmişti.

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TARAFTARA MESAJ

Geçtiğimiz haftalarda sarı-lacivertli taraftarlara seslenen Pelkas, "Sahada yüzde yüzümü vereceğimden emin olmalarını istiyorum. En iyi şekilde her özelliğimi geliştirip, antrenmanlara da hazır şekilde çıkıp, sahada her şeyimi vermeyi düşünüyorum. Bütün gücümü göstermek istiyorum. Onları çok seviyorum." diye konuşmuştu.

Göztepe - Fenerbahçe maçında Ozan Tufan, Pelkas'ın ismini unutursaSüper Lig'in 5. haftasındaki Göztepe - Fenerbahçe maçında Dimitrios Pelkas'ın adını unuttuğunu itiraf eden Ozan Tufan, "Sahada Pelkas'ın bir ara adını unuttum, 'Yunanistan' diye seslendim çocuğa. Caner ağabey de duydu, gülmeye başladı, konsantrasyonumuz dağıldı bir an." ifadelerini kullandı.
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Erzurumspor - Fenerbahçe maçına Pelkas damga vurdu

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