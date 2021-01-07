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GeriFutbol Dimitrios Pelkas: 'Fenerbahçe'de çok mutluyum'
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Futbol
Haber Giriş: 07.01.2021 - 21:23 | Son Güncelleme:

Dimitrios Pelkas: 'Fenerbahçe'de çok mutluyum'

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Dimitrios Pelkas: 'Fenerbahçe'de çok mutluyum'
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Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Dimitrios Pelkas, Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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  • Fenerbahçe-Alanyaspor maçından en özel fotoğraflar
  • Fenerbahçe-Alanyaspor maçından en özel fotoğraflar
  • Fenerbahçe-Alanyaspor maçından en özel fotoğraflar
  • Fenerbahçe-Alanyaspor maçından en özel fotoğraflar
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Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta gol atan Dimitrios Pelkas, mücadeleyi değerlendirdi.

Pelkas'ın açıklaması şu şekilde:

Övgüler beni çok mutlu ediyor. Fenerbahçe'de çok mutluyum. Takımımı çok seviyorum. Her gün daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Takım için elimden geleni veriyorum. İlk yarı çok iyi değildik. Golden sonra rakibi bekleyip kontratak fırsatı kovaladık. Galibiyet bizim için güzel ama daha iyi olmalıyız. Bugün babamın doğum günü. Galibiyeti ve golünü ona armağan ediyorum.

'ELİMDEN HGELENİ YAPARIM'

Ben futbol oynamayı çok seviyorum. Hocam beni defansta da görevlendirse takıma katkı yapmak için elimden geleni yaparım.

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