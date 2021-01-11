Son Dakika | Erol Bulut ve Serdar Aziz'den yayıncı kuruluşa tepki!

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ve savunma oyuncusu Serdar Aziz, BB Erzurumspor mücadelesi öncesinde yayıncı kuruluş ile sarı lacivertli kulüp arasındaki gerginliğe dair açıklamalarda bulundu.

EROL BULUT'UN SÖZLERİ

"Son iki günde Fenerbahçe ailesine, adil olmayan bir durum uygulanmakta. Yayıncı kuruluşun tarafsız ve adil olması gerektiğini düşünmekteyiz ama hiçbir durumda bunu görmemekteyiz. Şu an burada mecburiyetten konuşuyoruz. Yayıncı kuruluşun tavrı bizi üzmektedir. Maça gelecek olursak, buraya gelişimiz son aldığımız galibiyetlere bir galibiyet daha eklemek. Teşekkür ediyorum."

SERDAR AZİZ'İN AÇIKLAMALARI

"Sezon başından beri yayıncı kuruluşun bizle alakalı neler yapmak istediğini anlamış değiliz. Bizim sadece beklediğimiz adil ve tarafsız bir yayın bekliyoruz. Biz camia olarak cevabımızı sahada vereceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

NELER OLMUŞTU?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor maçında ekrana yansıyan seslerde sarı-lacivertli takımın aleyhine tezahüratların yer alması gerekçesiyle yayıncı kuruluş beIN Sports'a tepki göstermişti.

Sarı lacivertliler, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile yayıncı kuruluşa tepki gösterdi ve her türlü ilişki düzeyinde misliyle tepki verileceğini açıklamıştı.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada, "Bugün Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan seyircisiz maçın yayını sırasında, ekranlara verilen seslerde Fenerbahçe’ye hakaret edilen tezahüratların yer alması tarafımızca bardağı taşıran son damla olarak kabul edilmiştir" ifadelerine yer vermişti.

Kulübün açıklamasının devamında şu ifadeler yer almıştı: "Sezon başından bu yana; sınırını ve haddini aşan karar ve yaklaşımlarından dolayı yayıncı kuruluşu en üst düzeyde pek çok kez uyarmış ve tek beklentimizin yayıncı kuruluşa yakışan şekilde ’objektif, adil, tarafsız’ bir politika olduğunu kendilerine iletmiştik. Bu son gündemle beraber ise, yayıncı kuruluş tarafından Fenerbahçe aleyhine atılan adımların artık kasıtlı şekilde akıl almaz boyuta getirildiği ve bu dakikadan sonra düzelmesinin kesinlikle mümkün olmayacağı netlik kazanmıştır. Bununla birlikte bu yaşanan son olay tamamen göstermiştir ki peş peşe yaşanan tüm olayları teknik bir hata vb. söylemlerle açıklamaya çalışmak Fenerbahçe camiasının aklıyla alay etmektir. Bu doğrultuda Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yayıncı kuruluşun ısrarlı ve kararlı bir şekilde bizzat kendi tercihi olan bu duruma karşı her türlü ilişki düzeyinde misliyle tepki vereceğimizi camiamızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız."

DIGITURK ÖZÜR MESAJI YAYINLADI

Yapılan açıklamada, Covid kısıtlamaları kapsamında tüm yayın endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ve maçları daha keyifli hale getirmek amacıyla sunulan “Maçı seyirci ses efekti ile izleme” seçeneğini bu dönemde biz de abonelerimize sunuyoruz. Bugün oynanan Fatih Karagümrük S.K. - İttifak Holding Konyaspor maçının fonunda kullanılan ses efektlerinde Fenerbahçe kulübü aleyhine tamamen uygunsuz bir tezahürat duyulmuştur. Fark edilmeden yanlışlıkla yayınlanan ve hemen kaldırılan bu tezahürattan dolayı tüm Fenerbahçe camiasından içtenlikle özür dileriz. İlgili tezahüratın derhal sistemden çıkarılarak gerekli önlemlerin hızla alınacağını, ayrıca yayınlarımızda kullanılan tüm ses efektlerinin uygunluğuna dair detaylı bir incelemenin de başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız." denilmişti.