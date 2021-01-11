Fenerbahçe'nin istediği Mesut Özil için bomba iddia! Transfer için tek şartı var

Spor Arena Dış Haberler - Fenerbahçe yıllardır hayalini kurduğu Mesut Özil transferini artık gerçekleştirmek istiyor. Sarı-Lacivertliler'in 3.5 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edilen Mesut Özil için gözü kulağı yıldız futbolcu ve Arsenal arasında gerçekleşecek görüşmede...

İngiliz The Sun gazetesi de Mesut Özil - Arsenal zirvesini yakından takip ediyor. Ve bu görüşme öncesi çarpıcı bir iddiayı gündemine taşıdı.

MESUT ÖZİL KALAN PARASINI DA İSTİYOR

Habere göre Mesut Özil, Arsenal'dan ayrılmaya sıcak bakıyor ancak tek bir şartla. O da Arsenal, kalan maaaşını 2 yıl boyunca ödemeye devam ederse...

İngiliz ekibinde haftalık 350 bin pound kazanan Mesut Özil, Mikel Arteta'nın gelişiyle birlikte kadro dışı bırakılmış ve sezon başında Arsenal'ın Premier Lig listesine de dahil edilmemişti.

2023 YAZINA KADAR HAFTADA 68 BİN EURO İSTİYOR

Arsenal'dan sözleşmesi bitene kadar 7.2 milyon sterlin kazanacak olan Mesut, 2023 yazına kadar kendisine haftada 68 bin euro ödenmesini istiyor.

KULÜP REKORU KIRILARAK TRANSFER EDİLMİŞTİ

Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil'i Fenerbahçe'nin yanı sıra MLS ekibi DC United da istiyor. Mesut Özil 2013 yılında Real Madrid'den kulüp rekoru olan 42.5 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilmişti. Arsenal'da 4 FA Cup şampiyonluğu yaşayan Mesut, oynadığı 254 maçta 44 gol, 77 asistlik bir performans sergiledi.

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