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Futbol
Haber Giriş: 11.01.2021 - 16:52 | Son Güncelleme:

Son dakika | Fenerbahçe'de Caner Erkin, Ankaragücü maçında yok

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Son dakika | Fenerbahçe'de Caner Erkin, Ankaragücü maçında yok
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Fenerbahçe'nin Erzurumspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Caner Erkin cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Erzurumspor ile karşılaştı.

Mücadelenin 45+3. dakikasında sarı kart gören Caner Erkin cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Son dakika | Fenerbahçede Caner Erkin, Ankaragücü maçında yok

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