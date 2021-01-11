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Son dakika | Fenerbahçe'de Caner Erkin, Ankaragücü maçında yok
Fenerbahçe'nin Erzurumspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Caner Erkin cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Erzurumspor ile karşılaştı.
Mücadelenin 45+3. dakikasında sarı kart gören Caner Erkin cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.
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