Avrupa’da ilk 10 için sahaya çıkıyoruz! Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor’un maçları hayati öneme sahip

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Haftanın açılışını Konferans Ligi’nde ilk maçta Gent ile 1-1 berabere kalan Başakşehir bugün kendi sahasında oynayacağı rövanş maçı ile yapacak. Turuncu lacivertlilerin hem çeyrek final hedefi hem de ülke puanı için kazanması şart. İşte nedeni...

20. SIRADAN 12.’LİĞE KADAR ÇIKTIK

Spor Toto Süper Lig şampiyonunun 2024-25 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan gidebilmesi için UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin ilk 10 ülke içerisinde yer alması gerekiyor. Geçen perşembe oynanan karşılaşmaların ardından ülkemiz 20. sırada başladığı listede şu an 31.700 puanla 12. sıradaki yerini koruyor. Türkiye’nin hemen üstünde yer alan 32,375 puanla 11. Sırbistan ve 34.000 puanla 12. Avusturya’nın temsilcisinin kalmaması ülkemiz için bu sezonu ilk 10’da bitirme şansını beraberinde getirdi.

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11. SIRADA OLMAK YETMİYOR

Özellikle “Şampiyonlar Ligi şampiyonu, kendi liginde katılım bileti alırsa, 11. ülkenin şampiyonu Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılır” kuralının 2024’te kaldırılacak olması ilk 10 içinde yer almayı daha da değerli hale getirdi. Avrupa Kupaları’nda galibiyete 400, beraberliğe ise 200 puan veriliyor. Türkiye ile 10. sırada yer alan Avusturya arasında 2.400 puan fark bulunuyor. Bu puana ulaşmak için temsilcilerimizin en az 6 galibiyete ihtiyacı var. Bu şartın gerçekleşmemesi halinde ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ya da 4 galibiyet, 4 beraberlik ilk 10 için gereken sonuçlar olacak.

ŞAMPiYON TAKIM DEVLER LiGi iÇiN 4 ELEME OYNAYACAK

UEFA sıralamasında geçen yıl 20. sırada kalan Türkiye’de 2022-23’ün yani bu sezonun şampiyonu, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalabilmek için tam 4 eleme turu oynamak zorunda. UEFA Avrupa Ligi’ne ise bu sezon sonunda takım gönderemeyeceğiz. Türkiye Kupası Şampiyonu, ligi 2. ve 3. bitiren takımlar ise 2023-24 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gruplar için üç farklı eleme oynamak durumunda.

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