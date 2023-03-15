Inter çeyrek finale yükseldi, Hakan Çalhanoğlu maçın oyuncusu seçildi

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Şampiyonlar Ligi Son 16 Turunun rövanş maçları bu gece oynanan iki karşılaşma ile devam etti.



Manchester City, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Leipzigi sahasında 7-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. İngiliz ekibinin 5 golünü Erling Haaland kaydetti. Diğer goller ise İlkay Gündoğan ve Kevin De Bruyneden geldi.



Inter, kendi evinde oynadığı ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Porto ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak çeyrek final biletini aldı.

İtalyan ekibinde milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, Porto - Inter eşleşmesinin iki maçında da 'maçın oyuncusu' seçildi.