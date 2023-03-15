Manchester City - Leipzig maçında Erling Haaland'dan çılgın performans! Birçok rekoru kırdı...

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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Leipzig ile 1-1 berabere kalan Guardiola'nın City'si, Manchester'da oynanan karşılaşmada Alman ekibine nefes aldırmadı.

HARRY KANE'DEN SONRA BİR İLK

Karşılaşmaya harika başlayan Maviler'de Erling Haaland ilk devrede hat-trick yaparken bu sezonki hat-trick sayısını 5'e çıkardı.

Bu sezon Manchester City formasıyla resmi maçlardaki beşinci hat-trick’ini yapan Erling Haaland, 2016/17’den (Harry Kane) bu yana bir sezonda bu sayıya ulaşan ilk Premier Lig oyuncusu oldu.

MESSI'YE ORTAK OLDU

İkinci yarının 53 ve 57. dakikalarında Leipzig ağlarına birer gol daha bırakan Erling Haaland, toplamda 5. golünü attı ve Lionel Messi'nin bir Şampiyonlar Ligi maçında en çok gol atan oyuncu rekorunu egale etti.

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DEVLER LİGİ'NDE ZİRVEDE

Öte yandan Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 25 maçta 32 gole ulaşarak bunu en hızlı başaran futbolcu oldu.

GUARDIOLA OYUNDAN ALDI

Pep Guardiola, Leipzig karşısında 5 gol atan Erling Haaland'ı 63. dakikada oyundan alırken Norveçli yıldız Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan oyuncu olma unvanını öteledi.

İLK 5 MAÇINDA 9 GOL ATAN İLK OYUNCU

Premier Lig'deki ilk 7 karşılaşmasında 11 gol atan Erling Haaland, eski futbolcu Mick Quinn'in rekorunu kırarak en iyi başlangıç yapan oyuncu olmuştu. İlk 5 maçında 9 gole ulaşan Premier Lig'in tek ismi konumundaki Haaland, bu başarısı nedeniyle ağustos ayının en iyi oyuncusu da seçilmişti.

8 MAÇTA MİCHAEL OWEN'I GEÇTİ

Premier Lig'de "en hızlı 3 hat-trick" yapan oyuncu rekorunun sahibi Michael Owen bu dereceye 48 maçta ulaşırken, Haaland sadece 8 maçta rekorun yeni sahibi oldu.

SERGİO AGUERO'NUN UNVANINI ALDI

Norveçli yıldız, Premier Lig`de peş peşe 8 maçta da gol atarak Sergio Aguero'nun unvanını eline geçirdi.

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ÜST ÜSTE 4 DIŞ SAHA MAÇINDA GOL ATTI

Erling Haaland, Premier Lig tarihinde üst üste 4 deplasman maçında gol atan tek oyuncu rekorunun da sahibi konumunda.

CİTY'NİN BU ALANDAKİ TEK OYUNCUSU

Şampiyonlar Ligi'nde 10 ve 15 gole en az sayıda maça çıkarak ulaşan oyuncu rekorlarını elinde bulunduran Haaland, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında gol atma başarısı gösteren Manchester City'nin tek oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

EN KISA SÜREDE 100 GOL BARAJINI AŞTI

Kariyerinde 100 gol barajına, çıktığı 146. karşılaşma sonunda ulaşan 22 yaşındaki yıldız, bu alanda da açık ara önde bulunuyor.