Canlı anlatım: Manchester City - Leipzig maçı

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Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu rövanş heyecanıdevam ediyor.

İlk devre oynanıyor

Manchester City 2-0 Leipzig

Goller: 22 ve 24' Erling Haaland

İLK 11'LER

Manchester City: Ederson, Stones, Dias, Akanji, Ake, Rodri, İlkay, Grealish, Silva, De Bruyne, Haaland

Leipzig: Blaswich, Henrichs, Orban, Gvardiol, Raum, Kampl, Laimer, Haidara, Forsberg, Szoboszlai, Werner

Şampiyonlar Ligi'nde bir eleme turunun ikinci ayağında Manchester City'yi deplasmanda mağlup eden son takım Liverpool'du. City, Liverpool mağlubiyetinden bu yana iç sahadaki sekiz eleme turu karşılaşmasının sadece birini kazanamadı. Şampiyonlar Ligi kariyerinde üç eleme turu maçına çıkan Leipzig Teknik Direktörü Marco Rose, bu mücadelelerde Manchester City ile karşılaştı. Rose'den önce turnuvadaki ilk dört eleme turu maçında da aynı takımla karşılaşan tek teknik adam ise Frank Rijkaard'dı.

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İç sahada çıktığı 11 Şampiyonlar Ligi maçında 17 gol atan Manchester City santrforu Erling Haaland, bu karşılaşmaların yedisinde 2+ gol kaydetti. Norveçli yıldız, bu mücadelelerde 49 dakikada bir ağları havalandırdı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 çıktığı son 12 maçta 10 gol atan Leipzig forveti Christopher Nkunku, Eylül 2021'de Manchester City'ye konuk olduğu karşılaşmada hat-trick yaptı. Fransız oyuncu, turnuva tarihinde City karşısında hat-trick yapan iki isimden biri konumunda. Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk 11 çıktığı son 12 maçta 11 gole katkıda bulunan Manchester City oyuncusu Riyad Mahrez, turnuvada Leipzig ile karşılaştığı üç maçta da ağları havalandırdı.

MANCHESTER CİTY LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City Leipzig maçı saat 23:00'te başladı. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanıyor.