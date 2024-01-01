Antalyaspor'un yeni başkanı Sinan Boztepe, Hürriyet’e konuştu: 'Eğer maçı kazansaydık Naldo ailesi, Antalya'da olmayacaktı'

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Antalyaspor’da 2 ay önce göreve gelen çiçeği burnunda başkan Sinan Boztepe hedeflerini ve hayallerini Hürriyet’e verdiği röportajda anlattı. İlk hedeflerinin Antalyaspor ve taraftarı tek vücut haline getirmek olduğunu belirten Boztepe, “Antalya şehri Türkiye’nin hatta dünyanın her yerinden gelip yerleşen 3 milyonluk bir nüfusa sahip. Futbola düşkünlük ise şimdilik düşük seviyede. Hedefimiz tribünleri doldurmak” dedi.

Boztepe, “Hedefimiz ortalamayı ilk etapta 12 bin, ardından 15 bin kişiye çıkartıp hızla büyümek. Bu çerçevede İl Milli Eğitim Müdürlüğü’yle protokol yaptık ve her hafta okullarımızdan maçlarımıza 2 bin öğrenciyi ücretsiz olarak getireceğiz” diye konuştu.

İşte Boztepe'nin sözleri;

SON 10 YILDA DA 7 BAŞKAN DEĞİŞTİ

· Antalyaspor beklenen sıçramayı bin türlü yapamayan bir kulüp durumunda bunun nedenleri nelerdir?

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Başarı için istikrar lazım. İstikrarlı bir yönetim, istikrarlı bir teknik adam, istikrarlı bir takım yaratmak lazım. Son 10 yılda 7 başkan değiştirdik. Son 2,5 yılda 4 başkan değiştirdik. Mustafa Yılmaz, Aziz Çetin, Sabri Güler ve ben. Başarısızlığın en büyük sebeplerinden biri bu. Yeni çıkan spor yasasıyla yöneticiliğin çok daha zor olacağına inanıyorum ama en azından çok doğru bir uygulama. Bundan sonra artık kulüpler üzerinden farklı hesaplar kurmuş olanlar insanlar bu işlere giremeyecekler.

ÜÇ YIL SONRA PROJELER MEYVESİNİ VERECEK

· Siz sportif başarı olarak Antalyaspor için önünüze nasıl bir hedef koyuyorsunuz?

Biz öncelikle 1 dönem layıkıyla bu işi yapmayı hedefliyoruz. 3 yılın sonuna sürekli, sabit bir geliri olan, şehrin tüm organlarını harekete geçirmiş bir Antalyaspor Kulübü hedefliyoruz Tüm projelerimizi 3 yıl sonra meyvesini verecek şekilde planladık. Ligden düşmemek için mücadele eden bir takım değil, hak ettiğimiz yerde yani zirvede olacak bir takım yaratmak istiyoruz. Bu yıl iki hedefimiz var: 1-Ziraat Türkiye Kupası’nı almak, 2- Avrupa kupalarında Türkiye’yi temsil etmeyi başarmak. Elbette bu yolda ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Bu hedeflere ulaşırsak önümüzdeki yıllar için hedeflerimizi daha yukarılara tırmandırabiliriz.

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MAÇIMIZI KAZANSAK NALDO VE AiLESi ANTALYA’DA OLMAYACAKTI

· Naldo’nun ailesinin yaşadığı talihiz trafik kazası ve vefatlar kadronuzu nasıl etkiledi?

Kazadan bir önceki maçımızı kazansaydık takımın 4 günlük bir izinleri olacaktı, Naldo ailesi Antalya’da olmayacaktı. “Kader” diyebilirim. Naldo çok dirayetli bir çocuk ve 50 günlük bir sürede toparlandı.

HELVAYI YAPAMADIK!

· Bu hedefler için kadronuz yeterli mi?

Değerli ve güzel bir kadromuz var ancak maalesef bir hava, başarıyı isteyen bir ruh, birlik beraberlik sağlanamadı. Birlik beraberlik ve huzur içinde aynı kadroyla başarıyı sağlayabiliriz. 57 yıllık tarihimizde yağ var, un var, şeker var ama helva yapılamadı. İnşallah bu başarı bize nasip olur.