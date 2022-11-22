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Andreas Cornelius, Dünya Kupası'ndaki Danimarka - Tunus maçında saç baş yoldurdu! Tepkiler çığ gibi büyüdü: Şaka gibi...

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#Dünya Kupası#Katar 2022#Danimarka
Andreas Cornelius, Dünya Kupasındaki Danimarka - Tunus maçında saç baş yoldurdu Tepkiler çığ gibi büyüdü: Şaka gibi...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 19:15

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası D Grubu açılış maçında Tunus ile 0-0 berabere kalarak hayal kırıklığı yaşayan Danimarka'da Andreas Cornelius'un değerlendiremediği pozisyon çok konuşuldu. Sezon başında Türkiye'den ülkesinin Kopenhag takımına transfer olan ancak performansıyla kriz yaratan 29 yaşındaki golcü, Dünya Kupası'nda da adından olumsuz bir şekilde bahsettirmeye devam etti.

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Geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan ve ortaya koyduğu performansla başarıda büyük pay sahibi olan Danimarkalı golcü Andreas Cornelius, eski günlerini mumla arıyor.

Sezon başında Trabzonspor'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle eski takımı Kopenhag'a transfer olan Dan golcü, performansıyla Türkiye'deki günlerinin çok gerisinde kaldı.

Trabzonspor'un şampiyonluğunda 17 gol, 3 asistle büyük pay sahibi olan Cornelius, Kopenhag'da henüz ligde siftah yapamazken oyunuyla da hem taraftarların hem teknik ekibin eleştirisine maruz kaldı.

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LİGDE HENÜZ SİFTAHI YOK

Yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süre formasından uzak kalan Danimarkalı golcü, ligde 5, Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve kupada ise 1 maça çıktı. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde henüz skor katkı yapamamasının yanı sıra formsuz görüntüsüyle de dikkat çeken Cornelius'a karşı tepkiler yükselmeye başladı.

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"TRANSFERDE HATALAR YAPTIK"

Kopenhag Futbol Direktörü Peter Christiansen, geçtiğimiz günlerde transfer hakkında yaptığı açıklamada, "Elbette eleştiriler olabilir. Sorumlusu sonuçta biziz. Oyuncu transferleri ya da teknik direktör ile yolların ayrılması gibi kararlar verilmesi kolay kararlar değil. Ama transferlerde hata yapıyorsunuz. Hem iç hem de dış transferde durum bu. Biz ayağa kalkmalıyız. İtiraf etmek gerekir ki bu dünyada hiçbir şeyde yanılmayan birinin olduğunu da sanmıyorum." sözleriyle Cornelius transferindeki pişmanlığını dile getirmişti.

Andreas Cornelius, Dünya Kupasındaki Danimarka - Tunus maçında saç baş yoldurdu Tepkiler çığ gibi büyüdü: Şaka gibi...

DÜNYA KUPASI'NDA KAÇIRDIĞI GOL SAÇ BAŞ YOLDURTTU

2022 Dünya Kupası D Grubu açılış maçında Danimarka ile Tunus 0-0 berabere kalırken sonradan oyuna giren Cornelius'un müsait pozisyonda kaçırdığı gol fırsatı Danimarkalı taraftarlara adeta saç baş yoldurttu.

1 METREDE DİREĞE NİŞANLADI

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Maçın 70. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda kale önüne inen topu kafasıyla boş kaleye yollamak isteyen Cornelius, 1 metrelik mesafeden direğe takıldı.

Andreas Cornelius, Dünya Kupasındaki Danimarka - Tunus maçında saç baş yoldurdu Tepkiler çığ gibi büyüdü: Şaka gibi...

"ŞAKA GİBİ"

Cornelius'un kaçırdığı gol pozisyonu sonrası takım arkadaşları da büyük şaşkınlık yaşarken sosyal medyada Trend Topic oldu. 29 yaşındaki forvetin kaçırdığı gole ilişkin binlerce paylaşım yapılırken Danimarkalı taraftarlar "Şaka gibi" yorumu yaptı.

CORNELIUS'TAN 6 MİLYON EURO GELİR

Trabzonspor'un şampiyonluğunda 17 gol 3 asistlik büyük pay sahibi olan Cornelius, bordo-mavililerde bu sezon ise 7 maçta 3 gol 1 asist kaydetmiş sonrasında da Kopenhag'ın yolunu tutmuştu. Bordo-mavililer Cornelius'un satışından 6 milyon Euro gelir elde etmiş ve Danimarkalı oyuncunun yerini Maxi Gomez ve Umut Bozok ile doldurmuştu.

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#Dünya Kupası#Katar 2022#Danimarka

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