Lionel Messi'li Arjantin'e 'Jorge Jesus' taktiği! Rekor kırıldı, goller iptal oldu

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Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan'ın karşı karşıya geldiği ve 2-1 Arabistan'ın galibiyetiyle sonuçlanan mücadeleye ofsayt nedeniyle iptal edilen goller damga vurdu.

Arjantin, 35. dakika itibarıyla Suudi Arabistan karşısında 7 kez ofsayta düştü. 7 ofsayt kararının 3'ünde top filelerle buluştu.



22. dakikada, Lionel Messi'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Arjantin'de Lautaro Martinez'in 27. dakikada attığı gol ise VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 35. dakikada ise Martinez'in attığı golde ofsayt bayrağı kalktı.

Suudi Arabistan maçının ilk yarısında yedi kez ofsayt bayrağına yakalanan Arjantin, 2018 Dünya Kupası'nda çıktığı dört karşılaşmadaki toplam sayısını şimdiden geride bıraktı (6).

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ARABİSTAN'DA 'JORGE JESUS' İZLERİ

Suudi Arabistan, Arjantin karşısında riskli bir oyun formatıyla çıkarken, savunmada sık sık ofsayt taktiği uyguladı. Arabistan, bu taktikte başarılı olurken rakibine savunma arkasında da geniş alanlar verdi.

Suudi Arabistan'ın ofsayt taktiği akıllara Jorge Jesus'u getirdi. 2018 yılında bu ülkede Al Hilal takımını çalıştıran Portekizli teknik adamın oyun felsefesinin izleri 2022 Katar Dünya Kupası'nda kendini gösterdi.

İLK 11'DEN 9 OYUNCU AL HİLAL'DEN

Dikkat çeken bir başka nokta ise; Al Hilal takımından birçok oyuncu, aynı zamanda Arabistan milli takımının ana iskeletini oluşturuyor. Arjantin karşısına çıkan ilk 11'den 9 oyuncu Al Hilal takımında forma giyiyor.

Arjantin karşısına maça başlayan Ali Albulayhi, Yasir Al Shahrani, Salman Al Faraj, Salem Al Dawsari ve Mohammed Kanoo Jorge Jesus'la aynı dönemde çalışmıştı.

Arjantin karşısında kapalı savunma yerine açık bir futbol anlayış sergileyen Suudiler, Jesus'un Fenerbahçe'sinden aşina olduğumuz ofsayt taktiğine de sıklıkla başvurdu.

Bu durum Arjantin - Suudi Arabistan maçını izleyen futbolseverlerin de dikkatini çekti. Sosyal medyada konuyla ilgili birçok paylaşım yapıldı.

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OYUN BOYUNU KISALT, RAKİBİ HATAYA ZORLA

Sezona Jorge Jesus yönetiminde giren Fenerbahçe'de bu sezon en belirgin değişiklik, oyunu rakip alanda oynama isteği ve bu yönde yapılan taktiksel hamleler olarak göze çarpıyor.

Bu yapıda oyunu 2. ve 3. bölgede oynama niyeti olan, savunmayı orta alana kadar taşıyan takımların en büyük handikapı ise savunmanın gerisinde oluşan geniş boşluklar ve kontra atak tehdidi. Jorge Jesus, bu anlamda tehlikeyi minimize etmek için farklı savunma taktiklerini oyuncularına ezberletiyor.

Rakibi çizgi halinde karşılayan Fenerbahçe savunması bu anlayışını sezon başından bu yana sürdürürken rakipleri ofsaytta bırakma adına da takım halinde hareket etmeye çalışıyor. Özellikle son 5 haftada rakiplerin ofsayt rakamları bu konuyla ilgili özel çalışmalar yapıldığını ortaya koyuyor.

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Adana Demirspor, Konyaspor, Kayserispor, Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarında rakipler toplamda 32 kez ofsaytta kaldı.

FENERBAHÇE'NİN SAVUNMA SİLAHI; OFSAYT TAKTİĞİ

Ligde oynanan maçta Beşiktaş'ın 17. dakikada Weghorst ile bulduğu gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken sarı lacivertli takımın bu konudaki taktiği oyunun genelinde sonuç verdi. JORGE JESUS'un önderliğinde oyun mesafesini kısaltmaya çalışan ve savunmayı ön alanda kuran Fenerbahçe, rakibin hücum varyasyonlarını ofsayt taktiği ile savuşturmayı bildi. Öyle ki Beşiktaş, bu sezon en fazla ofsaytta kaldığı maçı oynadı.

MESSI TARİHE GEÇTİ! EFSANELERLE BİR ARADA...

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Arjantin ile beş farklı Dünya Kupası'nda forma giyen Lionel Messi; Antonio Carbajal, Rafael Marquez, Gianluigi Buffon ve Lothar Matthaus'un ardından bunu başaran 5. futbolcu oldu. 2022 Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo ve Meksikalı kaleci Ochoa da maç oynadıklarında bu listeye dahil olacak.



Suudi Arabistan filelerini 10. dakikada penaltıdan sarsan Lionel Messi; Diego Maradona (1982, 1986 & 1994) ve Gabriel Batistuta'yı (1994, 1998 & 2002) geride bırakarak Arjantin formasıyla dört farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu oldu.

Messi ayrıca Uwe Seeler, Miroslav Klose, Cristiano Ronaldo'nun ardından dört farklı Dünya Kupası'nda gol atan dördüncü futbolcu olarak tarihe geçti.

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