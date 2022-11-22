Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriDünya Kupası 2022 Haberleri

Lionel Messi'li Arjantin'e 'Jorge Jesus' taktiği! Rekor kırıldı, goller iptal oldu

Güncelleme Tarihi:

#Jorge Jesus#Arabistan#Arjantin
Lionel Messili Arjantine Jorge Jesus taktiği Rekor kırıldı, goller iptal oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 14:11

Gözlerin Lionel Messi'de olduğu Arjantin'in Suudi Arabistan ile karşılaştığı maçta şoke den skorun haricinde çok konuşulan bir detay daha vardı... Arjantin karşısında riskli bir oyun formatıyla çıkan Suudi Arabistan'da, 2018 yılında görev yapan Jorge Jesus'un oyun felsefesinin izleri 2022 Katar Dünya Kupası'nda kendini gösterdi.

Haberin Devamı

Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan'ın karşı karşıya geldiği ve 2-1 Arabistan'ın galibiyetiyle sonuçlanan mücadeleye ofsayt nedeniyle iptal edilen goller damga vurdu.

Gözden Kaçmasın

Şampiyonu açıkladılar 1 milyon kez denendi... Arjantin şoku sonrası...Şampiyonu açıkladılar! 1 milyon kez denendi... Arjantin şoku sonrası...Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Arjantin 1-2 Suudi Arabistan (Dünya Kupası)Arjantin 1-2 Suudi Arabistan (Dünya Kupası)Haberi Görüntüle

Arjantin, 35. dakika itibarıyla Suudi Arabistan karşısında 7 kez ofsayta düştü. 7 ofsayt kararının 3'ünde top filelerle buluştu.

22. dakikada, Lionel Messi'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Arjantin'de Lautaro Martinez'in 27. dakikada attığı gol ise VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 35. dakikada ise Martinez'in attığı golde ofsayt bayrağı kalktı. 

Suudi Arabistan maçının ilk yarısında yedi kez ofsayt bayrağına yakalanan Arjantin, 2018 Dünya Kupası'nda çıktığı dört karşılaşmadaki toplam sayısını şimdiden geride bıraktı (6).

Haberin Devamı

ARABİSTAN'DA 'JORGE JESUS' İZLERİ

Suudi Arabistan, Arjantin karşısında riskli bir oyun formatıyla çıkarken, savunmada sık sık ofsayt taktiği uyguladı. Arabistan, bu taktikte başarılı olurken rakibine savunma arkasında da geniş alanlar verdi.

 

Lionel Messili Arjantine Jorge Jesus taktiği Rekor kırıldı, goller iptal oldu

Suudi Arabistan'ın ofsayt taktiği akıllara Jorge Jesus'u getirdi. 2018 yılında bu ülkede Al Hilal takımını çalıştıran Portekizli teknik adamın oyun felsefesinin izleri 2022 Katar Dünya Kupası'nda kendini gösterdi.

İLK 11'DEN 9 OYUNCU AL HİLAL'DEN

Dikkat çeken bir başka nokta ise; Al Hilal takımından birçok oyuncu, aynı zamanda Arabistan milli takımının ana iskeletini oluşturuyor. Arjantin karşısına çıkan ilk 11'den 9 oyuncu Al Hilal takımında forma giyiyor.

Arjantin karşısına maça başlayan Ali Albulayhi, Yasir Al Shahrani, Salman Al Faraj, Salem Al Dawsari ve Mohammed Kanoo Jorge Jesus'la aynı dönemde çalışmıştı.

Arjantin karşısında kapalı savunma yerine açık bir futbol anlayış sergileyen Suudiler, Jesus'un Fenerbahçe'sinden aşina olduğumuz ofsayt taktiğine de sıklıkla başvurdu.

Bu durum Arjantin - Suudi Arabistan maçını izleyen futbolseverlerin de dikkatini çekti. Sosyal medyada konuyla ilgili birçok paylaşım yapıldı.

Haberin Devamı

Lionel Messili Arjantine Jorge Jesus taktiği Rekor kırıldı, goller iptal oldu

OYUN BOYUNU KISALT, RAKİBİ HATAYA ZORLA

Sezona Jorge Jesus yönetiminde giren Fenerbahçe'de bu sezon en belirgin değişiklik, oyunu rakip alanda oynama isteği ve bu yönde yapılan taktiksel hamleler olarak göze çarpıyor.

Bu yapıda oyunu 2. ve 3. bölgede oynama niyeti olan, savunmayı orta alana kadar taşıyan takımların en büyük handikapı ise savunmanın gerisinde oluşan geniş boşluklar ve kontra atak tehdidi. Jorge Jesus, bu anlamda tehlikeyi minimize etmek için farklı savunma taktiklerini oyuncularına ezberletiyor. 

Rakibi çizgi halinde karşılayan Fenerbahçe savunması bu anlayışını sezon başından bu yana sürdürürken rakipleri ofsaytta bırakma adına da takım halinde hareket etmeye çalışıyor. Özellikle son 5 haftada rakiplerin ofsayt rakamları bu konuyla ilgili özel çalışmalar yapıldığını ortaya koyuyor.

Haberin Devamı

Adana Demirspor, Konyaspor, Kayserispor, Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarında rakipler toplamda 32 kez ofsaytta kaldı.

FENERBAHÇE'NİN SAVUNMA SİLAHI; OFSAYT TAKTİĞİ

Ligde oynanan maçta Beşiktaş'ın 17. dakikada Weghorst ile bulduğu gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken sarı lacivertli takımın bu konudaki taktiği oyunun genelinde sonuç verdi. JORGE JESUS'un önderliğinde oyun mesafesini kısaltmaya çalışan ve savunmayı ön alanda kuran Fenerbahçe, rakibin hücum varyasyonlarını ofsayt taktiği ile savuşturmayı bildi. Öyle ki Beşiktaş, bu sezon en fazla ofsaytta kaldığı maçı oynadı.

Lionel Messili Arjantine Jorge Jesus taktiği Rekor kırıldı, goller iptal oldu

MESSI TARİHE GEÇTİ! EFSANELERLE BİR ARADA...

Haberin Devamı

Arjantin ile beş farklı Dünya Kupası'nda forma giyen Lionel Messi; Antonio Carbajal, Rafael Marquez, Gianluigi Buffon ve Lothar Matthaus'un ardından bunu başaran 5. futbolcu oldu. 2022 Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo ve Meksikalı kaleci Ochoa da maç oynadıklarında bu listeye dahil olacak.

Suudi Arabistan filelerini 10. dakikada penaltıdan sarsan Lionel Messi; Diego Maradona (1982, 1986 & 1994) ve Gabriel Batistuta'yı (1994, 1998 & 2002) geride bırakarak Arjantin formasıyla dört farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu oldu.
Messi ayrıca Uwe Seeler, Miroslav Klose, Cristiano Ronaldo'nun ardından dört farklı Dünya Kupası'nda gol atan dördüncü futbolcu olarak tarihe geçti.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jorge Jesus#Arabistan#Arjantin

BAKMADAN GEÇME!

Arjantinde hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...

Arjantin'de hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada! 'Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...'

#2022 Katar Dünya Kupası
İflas eden Kripto Kralının perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

İflas eden 'Kripto Kralı'nın perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

#Caroline Ellison
BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı

BAKMADAN GEÇME!

Arjantinde hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...

Arjantin'de hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada! 'Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...'

#2022 Katar Dünya Kupası
İflas eden Kripto Kralının perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

İflas eden 'Kripto Kralı'nın perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

#Caroline Ellison
BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı