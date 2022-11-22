Maç Sonucu: Arjantin 1-2 Suudi Arabistan (Dünya Kupası)

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2022 Dünya Kupası C Grubu açılış maçında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi.

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Arjantin, Lusail Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada beklenmedik bir şekilde Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup oldu ve turnuvanın sürprizi yaşandı.

Arjantin'i öne geçiren golü 10. dakikada penaltıdan Lionel Messi kaydederken, Suudi Arabistan'ın sayılarını ise 48. dakikada Alshehri ile 53. dakikada Al Dawsari kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Suudi Arabistan puanını 3'e yükseltirken, Arjantin ise puanla tanışamadı. Grubun ikinci haftasında Suudi Arabistan, Polonya ile karşılaşırken; Arjantin ise Meksika ile kozlarını paylaşacak.



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3 GOL OFSAYT SEBEBİYLE İPTAL EDİLDİ

Suudi Arabistan'ın ofsayt taktiğiyle damga vurduğu mücadelede Arjantin adına Lionel Messi'nin 22. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Tangocular'da Lautaro Martinez'in 27. dakikada attığı gol ise VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 35. dakikada ise yine Martinez'in attığı golde ofsayt bayrağı kalktı.

1930'DAN SONRA BİR İLKİ YAŞADILAR

36 maçlık yenilmezlik serisi Suudi Arabistan karşısında son bulan Arjantin, 1930'dan (vs Uruguay) bu yana ilk kez ilk yarısını önde kapattığı bir Dünya Kupası maçını kaybetti.

ARJANTİN 1974'TEN İLK KEZ İKİ GOL YEDİLER

Suudi Arabistan maçının ilk yarısında yedi kez ofsayt bayrağına yakalanan Arjantin, 2018 Dünya Kupası'nda çıktığı dört karşılaşmadaki toplam sayısını ilk 45 dakikada geride bıraktı.

Arjantin ayrıca 1974'ten (2-3 vs Polonya) bu yana ilk kez bir Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 2+ gol yedi.

LIONEL MESSI TARİHE GEÇTİ AMA YETMEDİ

Opta verilerine göre Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde beş farklı turnuvada (2006, 2010, 2014, 2018 & 2022) forma giyen dördüncü oyuncu oldu. (Diğerleri Antonio Carbajal, Rafael Marquez ve Lothar Matthaus).

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Arjantinli yıldız, Diego Maradona (1982, 1986 & 1994) ve Gabriel Batistuta'yı (1994, 1998 & 2002) geride bırakarak Arjantin formasıyla dört farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu oldu. (2006, 2014, 2018 & 2022).

Dünya Kupası'ndaki ilk golünü 16 Haziran 2006'da Sırbistan ağlarına gönderen Lionel Messi, Suudi Arabistan'a attığı gol ile turnuva tarihinde iki golü arasında en uzun süre geçen isim oldu.