Arjantin'de hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada! 'Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...'

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Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olan Arjantinli Luis Lionel Andres Messi, son kez Dünya Kupası organizasyonuna çıkmaya hazırlanıyor.

2022 Dünya Kupası’nda en büyük şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen ve 35 maçtır yenilmeyen Lionel Messi liderliğindeki Arjantin şampiyonluktan başka bir ihtimali düşünmek istemiyor.

Arjantin Milli Takımı’nda boy gösterdiği ilk andan itibaren Diego Armando Maradona ile kıyaslanan ve bazı futbol otoritelerince onu fersah fersah aşan Lionel Messi, son turnuvasında pek çok başarıya imza atarak kariyerini noktalayabilir.

2021 yılının Temmuz ayında oynanan Copa America finalinde Lionel Messi'li Arjantin, Brezilya'yı 1-0 mağlup ederek 15. kez kupanın sahibi oldu. Lionel Messi, milli takım formasıyla ilk resmi kupasını kazandı. Fotoğraf: Alamy

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Bugün siyasi belirsizliklerle boğuşan Arjantin için tek motivasyon kaynağı olan yaşayan futbol efsanesi, yine Arjantin halkı için büyük anlamlar taşıyor. Futbola başladığı dönemde “Yeni Maradona” olarak gösterilen Messi, ortaya koyduğu muazzam kariyerle “Yeni Messi”lere örnek oluşturuyor.

“Bu benim için son Dünya Kupası olacak. Katar'da son kez Dünya Kupası oynayacağım” diyen Arjantin’in 10 numarası, ardında nasıl bir miras bırakacak? Arjantin için bir futbolcudan daha büyük anlamlar taşıyan Messi, Latin Amerika’nın tango ülkesi için ne gibi anlamalar taşıyor?

‘MESSİ’Yİ FARKLI KILAN BAŞKA BİR ŞEY VAR; O BİR LİDER’

Arjantin 1987 yılında Dünya Şampiyonu unvanına sahipti ve Maradona bu gezegendeki en iyi futbolcu olarak anılıyordu. Aynı yıl yine Arjantin’de bir çocuk dünyaya gelecek ve Maradona bundan 20 yıl sonra o çocuk için şu sözleri söyleyecekti:

“Benim yerimi alan bir futbolcu var. Hangi oyuncu olduğunu biliyorum; Messi… Fakat onu farklı kılan başka bir şey var; o bir lider.”

24 Haziran 1987’de Arjantin’in en büyük üçüncü şehri Rosario’da fakir bir mahallede, çelik işçisi bir babanın ve temizlik işçisi bir annenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Messi, doğduğu şehir için farklı anlamlar taşıyor.

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‘ONU 4 YAŞINDAYKEN BİLE İZLEMEK HARİKAYDI’

Messi’nin futbola başladığı Abanderado Grandoli kulübünde 4 yaşındaki minik futbolcular, süper yıldızın dev fotoğraflarının altında top koşturuyor. Onlara ilham kaynağı olan Messi’nin de 1991 yılında Grandoli formasını giydiğini bilmek, minikler için büyük bir heyecan yaratıyor.

Şimdi 45 yaşında olan Grandoli takımının kulüp başkanı David Treves, Messi’nin ilk dönemlerine yakından tanık olanlardan. “O yaşta Messi'yi izlemek, kelimenin tam anlamıyla unutulmazdı” diyen Treves, “O ufacık, içine kapanık 4 yaşındaki çocuk, insanların on yıllar sonra gördüğü şeyleri daha o yaşında yapıyordu” ifadesini kullandı.

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Daha 4 yaşındaki Messi’nin küçük bedenine rağmen, kalecinin attığı pası alarak tüm rakip takımın arasından dripling yaparak geçtiğini ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturduğunu söyleyen Treves, “Onu izlemek kesinlikle harikaydı” diyerek, 31 yıl önce karşısına çıkan futbolcunun yarattığı büyük heyecanı aktarıyor.

Kariyeri boyunca 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 10 lig, 6 İspanya Kral Kupası, 8 İspanya Süper Kupası, 1 İspanya Lig Kupası, 1 U20 Dünya Kupası, 1 Copa América Kupası kaldıran ve Olimpiyat Madalyası sahibi Messi, yılın en iyi futbolcularına verilen Ballon d’Or (Avrupa’da Yılın Futbolcusu) ödülünü 7 kez almış bir isim.

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35 yaşına gelen Messi’nin kariyerindeki tek eksik ise bir Dünya Kupası.

2014 Dünya Kupası’nın rövanşını almak isteyen ve bu nedenle Messi’nin çevresinde kenetlenen Arjantin halkı, futbol tarihindeki en büyük Arjantinliyi izlemek için bunun son bir fırsat olacağını biliyor ve maçlarını dört gözle bekliyor.

‘HALKIMIZI MUTLU ETMEK İÇİN OYNAMALIYIZ’

Bunun yanı sıra, siyasal belirsizliklerle ve ekonomik çalkantılarla boğuşan Arjantinliler, içinde bulundukları karamsar havadan bir nebze olsun uzaklaşmak için Dünya Kupasını dört gözle bekler hale geldi.

Latin Amerika’nın en büyük üçüncü ekonomisi konumundaki Arjantin, bu yıl yüzde 100’e ulaşan enflasyon oranları, siyasi belirsizlikler ve yaşanan yolsuzluk skandallarıyla boğuşuyor. Turnuvaya ilişkin Arjantinliler ile yapılan anketlerde, Albiceleste'den (beyaz-gök maviler) beklentinin büyük olduğu görülüyor.

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Başkent Buenos Aires'te bir psikiyatrist ve yazar olan José Abadi, “Dünya Kupası, son yıllarda hüsrana uğramış ve başarısızlık duygusuyla çevrelenmiş bir ülkeye coşkuyu yeniden kazandırabilir” dedi ve devam etti:

“Bir kez olsun dünyaya futbolumuzun ne kadar iyi olduğunu kanıtlamak için değil, kendi halkımızı mutlu etmek için oynamalıyız.”





FARKLILIKLAR UNUTULDU, HALK TEK YÜREK OLDU

Siyasal kutuplaşmanın giderek yükseldiği Arjantin, son bir aydır adeta farklı bir ülke görünümü kazandı. Farklılıkları bir kenara bırakan Arjantin halkını adeta ulusal bir ateş sardı.

Tüm Buenos Aires, ulusal renklere büründü. Turnuva öncesi hazırlık maçları sırasında dahi sokaklar boşaldı, dükkanlar kapandı; fabrikalarda üretim durdu.

'MAÇ YAYINLANMAZSA ÖĞRENCİLER OKULA GELMEZ'

Okullarda ise gençler, öğretmenleriyle birlikte dersliklerdeki televizyonların karşısına geçerek hayran oldukları Messi’nin sahaya çıkmasını bekledi. Öyle ki, Arjantin Eğitim Bakanı Jaime Perczyk, The Washington Post'a verdiği demeçte, “Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse, okullar bunu yayınlamak zorunda. Eğer bunu yapmazlarsa, hiçbir genç derslere gelmeyecektir” dedi. (Arjantin milli takımı C grubunda oynayacağı maçları Arjantin saatiyle 07.00 ve 16.00'da oynayacak.)

Perczyk, “Futbol Arjantin kültürünün bir parçası ve biz eğitimciler de öğrencilerin duygusal zekâlarını zenginleştirmek için bu oyundan faydalanıyoruz” açıklamasını yaptı.

‘FABRİKALARDA DEV EKRANLAR KURULDU’

Messi’li Arjantin milli takımı sadece gençleri değil 7’den 77’ye herkesi heyecanlandırmaya yetiyor. 48 yaşındaki fabrika işçisi Cristian Pereyra, yöneticilerin işyerlerinde maçların izlenmesi için dev ekran televizyonlar kurdurduğunu söylüyor.

“Arjantin’in ne zaman maçı olsa, tüm fabrikada iş durur” diyen Pereyra, “Bazılarımız futbolu sevmese de söz konusu milli maçlar olduğunda herkes büyük bir heyecan duyuyor” ifadesini kullandı.

Futbol çılgınlığı bu yılın başlarında öyle bir boyuta taşındı ki, Messi’nin posterleri, bayraklar, duvar çıkartmaları ve Messi’li oyuncu kartlarına (Figurita) adeta kıtlık yaşanıyor.

Bu sevgi selini değerlendiren Grandoli Teknik Direktörü Marcos Almada, Messi'nin küçük yaşlardan itibaren Arjantinliler için başka bir anlam taşıdığını, ilk zamanlar ondan "yeni Diego Maradona" olarak söz edildiğini söylüyor. Fakat, Almada’ya göre, Messi hiçbir zaman son zamanlarda olduğu kadar sevilmemiş.

‘TANRININ ELİ’ BİR İNTİKAM HİKÂYESİ

Arjantin için Maradona’nın taşıdığı anlam elbette çok farklı. Maradona, 1986 Dünya Kupasında Arjantinlilere farklı duygular yaşatmış bir isimdi. Maradona’nın ikonik bir figür haline gelmesini sağlayan “Tanrının Eli” dokunuşu Arjantin halkı için çok büyük anlamlar taşıyordu.

Maradona, turnuvada dört yıl önce (1982) İngiltere ve Arjantin arasında yaşanan Falkland Savaşı’nın intikamını attığı iki gol ve hafızalara kazınan “Tanrının Eli” dokunuşu ile almış, ardından Arjantin’in müzesine giden son Dünya Kupası’nı kaldırmıştı.

Şüphesiz Messi, hiçbir zaman Maradona kadar ikonik bir karakter olamadı. Öyle ki, Arjantin halkı Maradona sevgisini bir adım öteye taşıdı. Bazı Arjantinliler, unutulmaz futbolcuyu dini bir simge haline getirdi ve “Tanrının Eli Kilisesi” kurdu.

MARADONA’DAN SONRA ULUSAL KAHRAMAN MESSİ Mİ OLACAK?

Messi’nin doğduğu kentte 150 kişilik bir grup tarafından 1998 yılında kurulan kilise, Maradona’nın doğduğu 30 Ekim ise yılbaşı olarak kutlanıyor. Merkezi Buenos Aires'te bulunan “Tanrının Eli Kilisesi”ne 60 ülkeden 120 binin üzerinde kişi üye oldu ve bu sayı her geçen gün büyüyor.

22 Haziran 1986’da Meksika’nın Aztek Stadı’nda çeyrek final için tarihi bir rekabet yaşanıyordu. Arjantin ile İngiltere arasında oynanan karşılaşmada, Maradona’nın attığı “Tanrının Eli” golü, pek çok Arjantinli için 1982'nin intikamıydı.

2020 yılında hayatını kaybetmesiyle beraber Maradona'nın Arjantinliler için “Totemik baba” figürü haline geldiğini belirten Psikiyatrist Abadi, Maradona'dan sonra gelen Messi'nin durumunun taraftarlar açısından bugüne kadar karmaşık olduğunu söylüyor.

Abadi, “Messi, sadece sevilmekle kalmadı, eleştirildi de. Bugüne kadar ulusal kahraman rolüne hiç bürünemedi" dedi.

2016’DA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Messi, Avrupa’da yakaladığı başarılarla dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilse de, ulusal bir başarıya imza atmaması nedeniyle ulusal bir simge haline bürünemedi.

2008'de Pekin Olimpiyatları’nda Arjantin ile Olimpiyat altın madalyası kazansa da, milli takım kariyerinde Copa América finalini üç kez kaybeden ve 2014 Dünya Kupası finalini Almanya'ya kaybeden yıldız olarak görülüyor.

2016 Copa América finalinde Şili'ye yenildikleri maçtan sonra yaptığı, “Milli takım benim için bitti. Dört kez final oynadım olmadı. Elimden geleni yaptım. En çok arzuladığım başarı buydu ama bir türlü olmadı. Bırakıyorum. Bırakmam herkes için en iyisi olacak” açıklaması, büyük hayal kırıklığı yaratmış, Messi’nin hiçbir zaman Maradona’ya benzeyemeyeceği şeklinde yorumlar yapılmaya başlamıştı.

‘HEM MESSİ HEM DE MARADONA İLE GURUR DUYMALIYIZ’

Yine de milli takımı bıraktığı haberi çoğu Arjantinliyi derinden etkiledi. Fakat, Messi’nin olmadığı bir milli takım düşünülemezdi. Kısa süre sonra, Messi’nin yaşadığı acı ve hayal kırıklığı, ters etki yaptı. Onu yerden yere vuranlar, Messi gibi bir oyuncunun takımı bırakmaması yönünde çağrılar yaptı. Bunun üzerine Messi geri döndü ve dört kez hüsranla sonuçlanan Copa América'yı geçtiğimiz yıl kazanmayı başardı.

Fabrika işçisi Pereyra ise Messi ile Maradona’yı karşılaştıranlara ateş püskürüyor. "Bu karşılaştırmalar çok saçma” diyen Pereyra sözlerine şöyle devam ediyor:

“Hem Messi’nin hem de Maradona'nın Arjantinli olmasından gurur duymalıyız."





‘ALACAKARANLIKTAN ÇIKARAK GELİYOR’

Rosario'nun labirenti andıran dar sokaklarındaki Messi'nin çocukluğu bugünlerde bir sığınak haline geldi. Doğduğu iki katlı beton ev hala boyasız, ancak sokaktaki hemen her köşede Messi’nin adı yazılı; duvarlar onun resimleriyle süslenmiş durumda.

Dünya Kupası öncesi Arjantin’deki atmosferi değerlendiren Arjantinli spor yazarı Ezequiel Fernández Moores, “Messi, kariyerindeki alacakaranlıktan çıkarak, dünyanın en iyi oyuncusu olarak Katar'a geliyor" dedi ve devam etti:

"Messi'yi hem birey olarak hem de futbol açısından milli takımda hiç böyle görmemiştim. Çok daha rahat ve olgun. Artık o takımın doğal lideri.”

'DİEGO'NUN MİRASI, MESSİ'NİN KALBİNDE YER ALIYOR’

Turnuvaya az bir süre kala “Tanrının Eli Kilisesi”nde toplananlar, “Onun her maçını özlüyoruz. Dünya Kupası yaklaştığında bu daha bu özlem daha da artıyor” diyerek “Tanrının eli”ne olan özlemi hep birlikte haykırıyor. Fakat, bütün umutlarını Messi’ye bağlayan taraftarlar, turnuva boyunca Maradona'nın ruhunun Messi ve Arjantin ile birlikte olacağına güveniyor.

Ayinden sonra konuşan Laura Gómez, “Diego'nun mirası, Messi'nin kalbinde yer alıyor. Ne zaman gökyüzündeki yıldızlara baksam, ‘Diego, lütfen Katar'da bize yardım et!' diyorum” ifadesiyle, kupayı kaldıracakları o şanlı günü beklemeye başladıklarını açıklıyor.