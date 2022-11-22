Suudi Arabistan mağlubiyeti sonrası Arjantin şokta! Messi: Ağır bir darbe oldu...

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2022 Dünya Kupası C Grubu açılış maçında Suudi Arabistan'a, öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olan Arjantin'de maç sonu hüzün hakimdi. Teknik direktör Lionel Scaloni, yıldız futbolcu Lionel Messi ve diğer oyuncular, şoke eden mağlubiyeti değerlendirdi.

Kazanabilecekleri bir maçı kaybettiklerini söyleyen teknik direktör Scaloni; "Suudi Arabistan'ın nasıl oynadığını biliyorduk. Bu maçta rakibin ultra defans yapabileceğini biliyorduk. Ofsaytlar da çok milimetrikti. İlk yarı tamamen bizimdi. Skor 1-1 olunca her şey değişti. Gol yedikten sonra daha sakin kalabilirdik. Goller 48 ve 51'de geldi. Fiziksel nedenlerden ötürü skoru çeviremedik. Bunun nedenlerini araştıracağız. Hala iki maçımız var ve ikisini de kazanacağız Bu maçtan önce favorilerden biriydik. Öyle olmalıyız. Dünya Kupası'nda bu tür sonuçlar olabiliyor. İyi gitmeyen şeyler üzerinde çalışmayı sürdürmeliyiz.." dedi.

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MESSI: AĞIR BİR DARBE! HİÇBİR BAHANE YOK



Hiçbir bahane yok. Bu yolda birlikte olmalıyız. Bu hepimiz için ağır bir darbe oldu, böyle başlamayı beklemiyorduk. Yaşanan her şeyin bir sebebi var. Kalan maçları kazanmalıyız ve kazanmak zorundayız, bu da tam olarak bize bağlı. Suudi Arabistan'ın çok iyi oyuncuları olduğunu, topu hızlı hareket ettirdiklerini ve çok iyi ofsayt taktikleri olduğunu biliyorduk. Bunlar üzerine çalıştık ama maç içerisinde çok acele ettik. Temelde nasıl bir takım olduğumuzu hatırlamalı ve bu maçı unutup sıradaki maçları düşünmeliyiz.

DI MARIA: 5-0 KAZANABİLİRDİK

Suudi Arabistan maçını 5-0 kazanabilirdik. Şimdi ise önümüzde iki tane final maçı var ve tur atlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

LAUTARO MARTINEZ: ÖNÜMÜZDE 2 FİNAL MAÇI VAR

Canımız çok acıyor. Dünya Kupası'na harika bir galibiyetle başlama umudumuz vardı. Hatalarımız nedeniyle kaybettik. Detaylarda fark yaratan hatalarımız vardı. Bu hataları düzeltmeliyiz. İlk yarıda 1 golden fazla atabilirdik. Şimdi önümüzde 2 final maçı var.