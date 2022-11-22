Arjantin - Suudi Arabistan maçında korkutan çarpışma! Mohammed Al-Owais gözyaşlarına boğuldu

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2022 Dünya Kupası C Grubu açılış maçında Suudi Arabistan, Arjantin'i 2-1 mağlup etti. Suudi Arabistan'ın aldığı tarihi galibiyetin son anlarında korkunç bir sakatlık pozisyonu yaşandı. Ceza alanına yüksekten gelen topa hareketlenen kaleci Mohammed Al-Owais'in dizi, takım arkadaşı Yasser Al Shahrani'nin yüzüne isabet etti.

Yasser Al Shahrani çarpışma sonrası yerde kaldı. Bir süre devam eden oyun durduktan sonra sağlık görevlileri sahaya girdi ve oyuncunun tedavisi yapıldı.

Takım arkadaşının yüzüne dizi isabet eden Suudi Arabistan kalecisi Mohammed Al-Owais, yerde yatan takım arkadaşının tedavisi sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Maçın uzatma dakikalarında gerçekleşen pozisyon sonrası Al Shahrani kenara alınırken yerine Mohammed Al Burayk oyuna dahil oldu.

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MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Suudi Arabistan kalecisi Mohammed Al-Owais, Arjantin - Suudi Arabistan maçının oyuncusu seçildi.