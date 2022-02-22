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150 bin TL'ye alınan Arda Güler, Fenerbahçe'nin umudu oldu

#Fenerbahçe#Arda Güler#Süper Lig
150 bin TLye alınan Arda Güler, Fenerbahçenin umudu oldu
Süleyman Arat

İlk kez 11’de şans bulan ve izleyenleri kendisine hayran bırakan 16 yaşındaki Arda Güler'in F.Bahçe’ye geliş hikayesi adeta film gibi. Eski antrenörü Serhat Pekmezci, Arda için “Oyun zekası, topa ilk teması, sahanın tamamını görebilme becerisi, kararını vermeden önce opsiyonların en doğrusunu kısa sürede seçebilmesi ve paslarının şiddeti dikkat çekiciydi. 2019’da başkanın özel çabalarıyla hem Arda, hem Fenerbahçe hem de Gençlerbirliği kazanacak şekilde sözleşme yapıldı” dedi.

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F.Bahçe ligde 16 maçlık aranın ardından üst üste 2 galibiyet alırken Hatayspor maçının en çok konuşulan ismi ilk kez 11’de şans bulan Arda Güler oldu. Performansıyla alkış alan yıldız adayı 40 pasının 36’sında hedefi bulup %90’lık bir isabet oranı tuttururken, 2 şut pası verdi, 22 ikili mücadelenin de 14’ünü kazandı. 6 çalım atan ve 9 da sahipsiz top kazanan Arda, en genç 11’e giren oyunculardan biri olup kulüp tarihine de geçti.

Okulunun bahçesinde keşfedildi

İlk olarak Ankara Saime Naim İlköğretim okulunun bahçesinde arkadaşlarıyla top oynarken öğretmeni merhum Mahmut Şafak’ın beğenerek Gençlerbirliği alt yapı hocası Muzaffer Ciğerim’e övgüyle bahsetmesiyle genç yıldızın futbolculuk kariyeri başladı. Arda’yı deneyip beğenen Gençlerbirliği yetkilileri, onu geliştirmesi için önce İlker Dalçiçek’e daha sonra da Erol Tokgözler’e emanet etti. Yeteneği kısa süre içinde keşfedilince Fikret Çeliktaş, TFF’nin Ankara Karması’na seçip Arda’yı kaptan yaptı.

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Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe-Hatayspor maçına Arda Güler damgası Bir ilk yaşadı, taraftardan övgü ve penaltı çağrısı...Fenerbahçe-Hatayspor maçına Arda Güler damgası! Bir ilk yaşadı, taraftardan övgü ve penaltı çağrısı...Haberi görüntüle

Başkası için gittim ama...

En büyük hayali bir gün F.Bahçe formasıyla Saracoğlu Stadı’nda topa vurabilmek olan Arda bu sezon hedeflerine ulaşırken Fenerbahçe’ye gelişi de kelimenin tam anlamıyla film gibi. Altınordu’dan 2018'de F.Bahçe alt yapısına gelen Serhat Pekmezci, ismini vermek istemediği bir başka genç oyuncuyu izlemek için Ankara’ya Gençlerbirliği-Osmanlı maçına gittiğini anlatırken Arda’nın sarı lacivertli formaya kavuşma sürecini ise şu sözlerle aktardı:

2-1 yenilse de maçı bırakmadı

“Gittiğim oyuncuyu bırakıp Arda’ya odaklandım. Oyun zekası, topa ilk teması, kinestetik zeka (bedeni doğru kullanma) vücut elastikiyeti, sahanın tamamını görebilme becerisi, kararını vermeden önce opsiyonların en doğrusunu kısa sürede seçebilmesi, paslarının şiddetinin hepsi doğuştan gelen bir yetenek olduğunu fark ettim. Arda’nın takımı o gün maçı 2-1 kaybetti, üstelik son 15 dakika bileğine aldığı darbeyle sakatlık yaşadı. Fakat maçı bırakmaması, takım kaybedince üzülmesi beni etkiledi.

Gözden Kaçmasın

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Dev takımlara gidecek

Genel bir DVD’sini hazırlayıp başkan Ali Koç ve Comolli’ye sundum. 2019’da başkanın özel çabalarıyla hem Arda, hem F.Bahçe hem de G.Birliği kazanacak şekilde 150 bin lira ödenerek sözleşme yapıldı. Ben Arda’nın 1,5-2 yıl içinde A Milli Takım ve Avrupa’da Real, Barça, M.United, M.Cıty seviyelerinde bir transfer yapacağına inanıyorum. Böylece hem F.Bahçe hem G,Birliği hem da Arda kazanacaktır."

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Ailesi Arda’ya 'para' gözüyle bakmıyor

‘’Arda, geldiğinde 13 yaşındaydı. Gelişmesi için önce mutlu olmalıydı. Ailesini de İstanbul’a getirdik, ev tutuldu, babasına, ablasına iş bulundu. Arda, F.Bahçe Koleji’ne kaydedildi. Arda’nın ailesi evlatlarına ‘Para’ gözüyle bakmıyor. Bu yüzden ne ailesinin ne Arda için öncelik hiçbir zaman ‘Para’ olmayacaktır. Hedefleri çok somut, sürekli kendisiyle yarışır, gelişmeye ve öğrenmeye çok açık, çok iyi aile terbiyesi almış, şımaracağına asla inanmıyorum.”

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Süper Lig

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