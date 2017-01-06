Son dakikacılar için en iyi 10 alternatif yılbaşı programı
Unutmayın, “Yeni yıla nasıl girerseniz bütün sene öyle geçer” derler. Ehlikeyf âlemi toplandı, yılbaşında ne yapacağına hâlâ karar verememişler için gönül alacak, akıl çelecek öneriler sıraladı.
1) BOĞAZ’DA TEKNE
TEKNE SEFASI / İSTANBUL
Sağınız Asya, solunuz Avrupa... Den Den Yatçılık’tan 12 kişilik tekneyi saati 565 TL’ye (0212 251 21 94). Berrak İstanbul’dan 20 kişilik tekneyi saati 2865 TL’ye kiralayabilirsiniz. / Boğaz’ın her iskelesi, (0530) 600 47 48
2) KOMŞULARA KAÇIN
ANKARA VE CİVARI
Hızlı trenle Eskişehir’e gidip üniversitelilerle eğlenebilirsiniz. Yahut Kapadokya’ya kaçıp Sacred House’da konaklayabilir, yeni yılın ilk ışıklarında balon gezisi yapabilirsiniz. / (0384) 341 71 02
3) EĞLENCE DOLU
UNIC / İSTANBUL
İster kendiniz kayın, isterseniz buz pateni yapanları seyredip yeni yıl hayallerine dalın. Yılbaşı yemeği mi? Onu da hemen yandaki Foods in the Woods’ta yiyin. / Sarıyer; (0216) 286 03 91
4) DOĞAYLA İÇ İÇE
IDA BLUE OTEL / ÇANAKKALE
Kazdağları’nın en güzel yerinde bulunan otel doğayla baş başa bir yeni yıl vaat ediyor. Üç Rum evinde hizmet veren mekânın bahçesi 150 çeşit bitkiyle dolu. Bonus: Ege mutfağı! / Adatepe Köyü; (0286) 752 01 45
5) DİLEKSİZ OLMAZ
İZMİR
Kıyamet kopmadıysa kopmadı, n’apalım... Yine de yeni yıla bu şirin ilçenin motellerinden birinde girip, Meryem Ana Heykeli’nin önündeki küçük havuza bozuk para atıp, güzel dilekler tutabilirsiniz... / Şirince
6) BİTMEYEN EĞLENCE
KLEIN / İSTANBUL
Son dönemin en popüler gece kulübü... DJ’ler Orkun Bozdemir ve Koray T’nin sabaha kadar sürecek performanslarıyla yeni yıla tepine tepine eğlenerek
girebilirsiniz. / Şişli; (0533) 921 52 49
7) EV PARTİSİ
COUNTRY CLUB / İSTANBUL
Yılbaşına ev ortamı sıcaklığında, üstelik kendi evi dağılmadan girmek isteyenler... Arkadaş grubunuzu toplayıp veya eşinizle baş başa bir butik ev kiralayabilirsiniz. / Polonezköy; (0216) 432 30 55
8) DENİZE KARŞI
ORKİDE / MUĞLA
Hem şömine başı hem de deniz manzarası... Canlı müzik cabası. Önünüze lezzetli balık ve mezeler de gelince uzun yıllar unutamayacağınız bir yılbaşı akşamı cepte./ Bodrum; (0252) 357 76 28
9) YILDIZLARIN ALTINDA
TAŞDELEN DOĞA SPORLARI
İstanbul’un ışık kirliliği en düşük alanı Taşdelen Ormanı. Ormandaki tesislerde harika bir ATV sürüşü yapabilir, hava açıksa yeni yıla yıldızların ışığı altında
girebilirsiniz./ Çekmeköy; (0216) 429 07 07
10) İYİ YEMEK, İYİ BAR
SOHO HOUSE / İSTANBUL
Onur Baştürk, “Yılbaşında İstanbul’daysanız hem yemeği hem de barı iyi olan bir yere gidin. Özellikle de Soho House’a” diyor. Kulübe üye birine takılıp sızıverin içeri. / Beyoğlu; (0212) 377 71 00
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