Son dakikacılar için en iyi 10 alternatif yılbaşı programı

1) BOĞAZ’DA TEKNE

TEKNE SEFASI / İSTANBUL







Sağınız Asya, solunuz Avrupa... Den Den Yatçılık’tan 12 kişilik tekneyi saati 565 TL’ye (0212 251 21 94). Berrak İstanbul’dan 20 kişilik tekneyi saati 2865 TL’ye kiralayabilirsiniz. / Boğaz’ın her iskelesi, (0530) 600 47 48

2) KOMŞULARA KAÇIN

ANKARA VE CİVARI





Hızlı trenle Eskişehir’e gidip üniversitelilerle eğlenebilirsiniz. Yahut Kapadokya’ya kaçıp Sacred House’da konaklayabilir, yeni yılın ilk ışıklarında balon gezisi yapabilirsiniz. / (0384) 341 71 02

3) EĞLENCE DOLU

UNIC / İSTANBUL





İster kendiniz kayın, isterseniz buz pateni yapanları seyredip yeni yıl hayallerine dalın. Yılbaşı yemeği mi? Onu da hemen yandaki Foods in the Woods’ta yiyin. / Sarıyer; (0216) 286 03 91

4) DOĞAYLA İÇ İÇE

IDA BLUE OTEL / ÇANAKKALE





Kazdağları’nın en güzel yerinde bulunan otel doğayla baş başa bir yeni yıl vaat ediyor. Üç Rum evinde hizmet veren mekânın bahçesi 150 çeşit bitkiyle dolu. Bonus: Ege mutfağı! / Adatepe Köyü; (0286) 752 01 45

5) DİLEKSİZ OLMAZ

İZMİR





Kıyamet kopmadıysa kopmadı, n’apalım... Yine de yeni yıla bu şirin ilçenin motellerinden birinde girip, Meryem Ana Heykeli’nin önündeki küçük havuza bozuk para atıp, güzel dilekler tutabilirsiniz... / Şirince

6) BİTMEYEN EĞLENCE

KLEIN / İSTANBUL





Son dönemin en popüler gece kulübü... DJ’ler Orkun Bozdemir ve Koray T’nin sabaha kadar sürecek performanslarıyla yeni yıla tepine tepine eğlenerek

girebilirsiniz. / Şişli; (0533) 921 52 49

7) EV PARTİSİ

COUNTRY CLUB / İSTANBUL





Yılbaşına ev ortamı sıcaklığında, üstelik kendi evi dağılmadan girmek isteyenler... Arkadaş grubunuzu toplayıp veya eşinizle baş başa bir butik ev kiralayabilirsiniz. / Polonezköy; (0216) 432 30 55

8) DENİZE KARŞI

ORKİDE / MUĞLA





Hem şömine başı hem de deniz manzarası... Canlı müzik cabası. Önünüze lezzetli balık ve mezeler de gelince uzun yıllar unutamayacağınız bir yılbaşı akşamı cepte./ Bodrum; (0252) 357 76 28

9) YILDIZLARIN ALTINDA

TAŞDELEN DOĞA SPORLARI





İstanbul’un ışık kirliliği en düşük alanı Taşdelen Ormanı. Ormandaki tesislerde harika bir ATV sürüşü yapabilir, hava açıksa yeni yıla yıldızların ışığı altında

girebilirsiniz./ Çekmeköy; (0216) 429 07 07

10) İYİ YEMEK, İYİ BAR

SOHO HOUSE / İSTANBUL







Onur Baştürk, “Yılbaşında İstanbul’daysanız hem yemeği hem de barı iyi olan bir yere gidin. Özellikle de Soho House’a” diyor. Kulübe üye birine takılıp sızıverin içeri. / Beyoğlu; (0212) 377 71 00



