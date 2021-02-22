Zanzibar Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Zanzibar Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Özerk bir yönetime sahip olan bu ada ülkesi, baharatları ve deniz ürünleri ile ün kazanmıştır. Zanzibar Adası ekonomisinin büyük bir kısmını, baharat ticareti ve turizmine büyütmektedir. Bu sebeple Otelcilik anlayışı oldukça gelişmiş ve genellikle villa tarzında yapılmıştır.

Zanzibar Adası Nerede ve Nasıl Gidilir?

Zanzibar Adası, Afrika Kıtası'nın doğu tarafında yer alan Tanzanya'ya bağlıdır. Pemba Adası ve birçok küçük adacıktan oluşmakta olan yarı özerk bölgelere verilen isimdir. Zanzibar Adası, adını turizim ile duyurmuş olsa bile büyük bir kısım, burayı Queen grubu ünlü solisti Freddie Mercury'nin doğum yeri olan Stone Town sayesinde bilmektedir.

Zanzibar ada ülkesine gitmek isteyen kişiler için uluslararası bir havaalanı vardır fakat bu ülkemizden direkt bir uçuş bulunmamaktadır. Zanzibar adasına gitmek isteyen kişiler, ülkemizden aktarmalı olarak gidebilirler. Diğer bir seçenek ise İstanbul'dan Darüsselam'a gidip ve oradan yerel havayolları kullanarak devam edilebilmesidir. Darüsselam'a giden kişiler, feribot seferlerini kullanarak yaklaşık olarak iki saat içerisinde, Zanzibar'a ulaşabilmektedir.

Zanzibar Adası Gezilecek Yerler

Tarih boyunca birçok medeniyete sahiplik yapan Zanzibar'da, oldukça fazla tarihi kalıntılar vardır. Bunun yanı sıra vahşi doğa hayatı ve doğal güzellikleri de mutlaka keşfedilmelidir. Yine aynı zamanda Zanzibar Ulusal Tarih ve Kültür Müzesi, Mnarani Aquarium, Jozani ormanı, Darajani Market, Eski Köle Pazarı, St. Joseph Katedrali, Mtoni Sarayı, Mbweni Kalıntıları, Plajlar, Vahşi Doğa ve Baharat Çiftlikleri de mutlaka gezilmesi gereken yerler içerisindedir. Şehrin en popüler plajları ise şunlardır: Matemwe / Kiwengwa, Nungwi / Kendwa ve Paje / Jambiani.

Zanzibar Adası'nda Konaklama

Zanzibar, Farsçada "Siyah kıyı" anlamına gelmektedir. Tanzanya'ya bağlı olan özerk adaların birleşmesi ile oluşmuştur. En eski yerleşim yeri olan Zanzibar, farklı mimari yapısı, sıcak insanları, zengin tarihi ve cennet gibi sahilleri ile günümüzde en egzotik tatil mekanları arasındadır. Ada bünyesinde birçok dış mekan aktivitesi bulunmaktadır. Zanzibar Adasına yapılacak olan seyahatlerde konaklanacak olan otel de oldukça önemlidir. Zanzibar ada ülkesinde uygun fiyatlı lüks oteller, hosteller ve butik oteller gibi pek çok seçenek mevcuttur. Otellerde konaklamak isteyen kişilerin birkaç ay önceden rezervasyon yaptırmaları ile uygun fiyatlı konaklama imkanı bulmaları mümkündür.

Zanzibar Adasının Tarihi

Portekizli bir denizci olan Vasco da Gama, 15. yüzyılda bu adayı keşfetmiştir. Umman Sultanlığı, Portekiz İmparatorluğu ve Britanya İmparatorluklarının hakimiyet sürdüğü Zanzibar Adası, 1963 senesinde bağımsızlığını ilan etmiştir. Asırlar boyunca ev sahipliği yapmış olduğu birçok medeniyetin izlerini taşıyan Tanzanya'nın, yaklaşık olarak 40 kilometre açıklarında Hint Okyanusu'nun ortasında yer alan, etrafı kumsallarla ve mercan kayalıkları ile çevrili olan Zanzibar Adası, dünyanın oldukça egzotik bir turizm merkezlerinden birisi haline gelmiştir.

Zanzibar Adası, sokaklarında baharat kokularının olduğu ve tarihte en büyük baharat üretim merkezlerinden birisi olduğu bilinmektedir. Günümüzde Zanzibar Adası eskisi gibi baharat ticareti yapamamaktadır. Eski zamanlarda köle ticareti ve hapishaneleri ile meşhur olmuş olan bu adada, otele ya da müzeye çevrilen binalar adeta tarihte yaşanmış olan acıların izlerini taşımaktadır.

Baharat bahçeleri, kendisine özgü kültürü, safari turları ve her sene ağırladığı milyonlarca turistleri ve doğal güzelliklerinin yanı sıra Avrupa, Afrika, Arap ve Hint medeniyetlerinin izlerini taşımakta olan mimari yapıları ile merak uyandırmaya devam etmektedir.