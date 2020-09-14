Xanthos Antik Kenti Nerede? Xanthos Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Antalya'da Fethiye-Kaş arasında bulunan Xanthos Antik Kenti, tarihte Likya birliğinde idare merkezi olarak kullanılmasıyla önem kazanmıştır.

Xanthos Antik Kenti Hakkında Bilgi

Xanthos Antik Kenti MÖ 8. yüzyıla dayanmaktadır. Antalya ve Muğla arasında iki tepe üzerine kurulmuştur. Denize olan yakınlığından dolayı liman kenti olarak kullanılmıştır. Tarihte önemli bir yere sahip olan Likya Birliği'nin yönetim merkezliğini yapmıştır.

Homeros, Xanthos Antik Kenti'nin Truva Savaşı'na katıldığını anlatmıştır. Tarihi dönemler içinde en demokrat birliğe sahip olduğu bilinir. Dini merkezi bu şehrin yakınlarında bulunan Letoon şehriydi.

Xanthos Antik Kenti meclis binası, tiyatro, saraydan oluşmaktadır. Şehirde pek çok anıt mezarı vardır. Caddesindeki taş kaplama büyük ilgi toplamaktadır.

Xanthos Antik Kenti Tarihi

Xanthos Antik Kenti birçok devletin uğruna savaştığı bir şehir olmuştur. Coğrafi konumunun sebebi ile sürekli işgal edilmiştir. Büyük İskender'in fethinden sonra önemini kaybetmiştir. Dili Yunanca olarak değişmiştir.

Şehir sürekli yeniden kurulma ihtiyacı duyulacak kadar büyük yıkımlara uğramıştır. Savaşçı halkının kendi elleri ile şehri yaktığı ve yeniden inşa ettiği bilinmektedir. Önemli bir merkez olarak hüküm sürdüğü yollarda Büyük İskender tarafından kuşatılmıştır. Ardından III. Antiochus'un yönetimine geçmiştir.

Milattan önce 2. yüzyıla kadar Likya'nın başkenti olmuştur. Romalıların işgalinden sonra son kez inşa edilen şehir, Arapların ülkeye girişi ile terk edilmiştir.

Xanthos Antik Kenti Nerede?

Xanthos Antik Kenti, Antalya'nın Fethiye ilçesine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunur. Harita üzerinde Kaş'ta yer alır. Kınık Mahallesinde bulunur. Uygun ziyaret saatlerinde bu antik kentin önüne kadar araçla gitmek mümkündür.

Xanthos Antik Kenti Gezilecek Yerler

Şehrin pek çok gezilecek yeri bulunur. Bu sebeple yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla görmek istediği tarihi bir güzelliktir. Gezilecek yerler arasında Roma Tiyatrosu en çok rağbet gören yerlerden biridir.

Ölmüş kimselerin ruhlarının gökyüzüne çıktığını gösteren kanatlı yaratıkların kabartmalar bulunur. Orjinalleri Biritish Museum'da ziyarete açıktır. Bu anıtlar Harpy Anıtları olarak da bilinir.

Çeşitli lahitlerin yanı sıra şehrin yakınlarında bulunan nehir ve içinde bulunan cadde de ziyaretçiler tarafından çok beğenilir. Anadolu'nun en güzel işlenmiş caddesi olarak da anılan bu cadde, Xanthos Antik Kenti'ne gidilerek ziyaret edilebilir.

Xanthos Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Giriş ücretlerinin birçoğu Turizm Bakanlığı tarafından belirlenir ve kontrol edilir. Xanthos Antik Kenti'nin giriş ücreti de 14 Türk Lirasıdır. Girişte ödenecek tutarın ardından şehri gezmek ve güzelliklerini görmek mümkündür.

Xanthos Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Xanthos Antik Kenti'nin ziyaret saatleri yaz ve kış dönemlerinde değişiklik gösterir. Yaz dönemi 15 Nisan ve 2 Ekim arasındadır. Girişler 08.30-19.30 arasındadır. Kış dönemi 3 Ekim ile 14 Nisan arasındadır. Girişler 08.30-17.30 olarak belirlenmiştir.

Dini bayramların ilk gününde öğlene kadar tatildir. Ardından ziyaretçilere açılır.

Xanthos Antik Kenti​​​​​​​ Efsanesi

Likya halkı savaşçı bir halktı. Bu sebeple bağımsızlıklarına önem verirdi. Bir gün, içinde bulundukları işgale karşı çıkamayacaklarını anlayarak şehri kendi elleriyle yakmışlardır. Esir düşmemeleri için tüm kadın ve çocukları öldürmüşlerdir. Erkekler ise toplu intihar yaşamıştır.

Şehirde yangın sırasında bulunmayan 80 aile tarafından şehir yeniden inşa edilmiştir. Başka bir işgal sırasında ise yeniden yakılmıştır.

Xanthos Antik Kentinde Müze Kart Geçiyor mu?

Müzekart, Xanthos Antik Kentinde geçmektedir. Müzekart sahipleri için bir yıl içinde iki kez ücretsiz gezme hakkı tanınır.