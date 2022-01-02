Volkanik ada topluluğu
Fotoğrafta Sao Miguel Adası’nda Ponta Delgada’nın çevresindeki yürüyüş yollarını görüyorsunuz. Burası aynı zamanda Portekiz’e bağlı özerk takımadaların başkenti... Volkanik bir ada topluluğu olduğundan termal sular, kaplıcalar açısından çok zengin; şelaleler, botanik bahçeler, ananas seraları arasında doğa yürüyüşleri turistlerin sevdiği etkinlikler. Ayrıca adalar en çok, balina izlemek isteyenlerce ziyaret ediliyor.
Fotoğraftaki adanın dahil olduğu takımadaları biliyorsanız, cevabınızı iletişim bilgilerinizle beraber burasineresi@hurriyet.com.tr adresine gönderin. Doğru cevabı gönderen 100’üncü okurumuz, Burak Akkul’un Hürriyet Kitap’tan çıkan ‘Çok Gezenti, Şehirler ve İnsanlar’ kitabını kazanacak. Kampanyaya katılım 2 Ocak Pazar günü saat 23.59’a kadar geçerli. Kazanan talihli, gelecek hafta yine bu sayfada açıklanacak. (Kampanyaya, Hürriyet çalışanları ve yakınları katılamaz. Aynı isim ya da e-postadan gelenler tek bir cevap olarak kabul edilecektir.)