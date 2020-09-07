Vezirköprü Kanyonu Nerededir? Vezirköprü Kanyonu Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

2015 yılında tabiat parkı ilan edilen Şahinkaya Kanyonun derinliği 450 metre, uzunluğu ise 3 bin 250 metre civarındadır. Oldukça güzel bir görselliğe sahip olan bu kanyon gerçek bir doğa harikasıdır. Aynı zamanda Vezirköprü Şahinkaya Kanyonunda doğal mağaralar da göze çarpmaktadır.

Vezirköprü Kanyonu Nerededir?

Türkiye'nin dört bir yanında eşsiz güzellikler var. Bunlardan birisi de Vezirköprü Şahinkaya Kanyonudur. Tamamen doğal bir oluşum sonucu meydana gelen bu kanyon görenleri de kendisine hayran bırakıyor. Tabiat güzellikleri ile hayran bırakan Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu Karadeniz bölgesindeki Samsun ilinde yer alıyor. Bu kanyon Samsun'un Vezirköprü ilçesi sınırları içerisinde bulunuyor. Aynı zamanda başta Samsun olmak üzere çevre illerden de bu kanyonu görmek için ziyaretçiler geliyor. Vezirköprü kanyonu, doğa ile baş başa kalmak isteyenler için harika bir yer.

Vezirköprü Kanyonu Nasıl Oluşmuştur?

Kanyonlar yeryüzü üzerinde çökme ve ya tektonik hareketler sonucunda oluşur. Özellikle su ve hava akımlarının aşındırma etkileri ile coğrafi yapılar üzerinde yarıklar meydana gelir. Bu yarıklar da genç vadi şeklinde bir görüntü ortaya çıkarır. Özellikle Vezirköprü Kanyonu oluşumunda da bu detaylar dikkat çekiyor. Kanyonlarda yayla ve ya ova görüntüsü olurken kaynak suları da denize ulaşmak için bir akım yapar. Zaman içerisinde bu aşındırma sonucunda kanyonlar da şekillenerek son halini alır. Vezirköprü kanyonu da bu coğrafi hareketler ve yeraltı sularının aktığı bölgede yarattığı aşındırma sonucu meydana gelmiştir. Bu kanyon bakıldığında bir göçün formunu da andırır.

Vezirköprü Kanyonu Özellikleri Nelerdir?

Baraj gölünde bulunan bu Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu 450 metrelik bir derinliğe sahip. Aynı zamanda kanyonun uzunluğu ise 3 bin 250 metre civarında. Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu eşine az rastlanır bir özelliğe sahip olması ile de dikkat çekiyor. Kızılırmak'ın en dar geçit yeri olan Altınkaya Baraj Gölü bu kanyon ile doğal bir görünümle ikiye ayrılıyor. Aynı zamanda bu kanyonu kireç taşı ana kayalar iki duvar halinde ayırıyor. Bu kanyonlarda doğal mağara oluşumu da dikkat çekiyor. Yabani hayvanların da yaşadığı alanın ana bitki örtüsünü ise kızılçam ve meşe oluşturuyor.

Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yer alan Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu'nu ziyarete gelmek isteyenlerin bilmesi gereken bazı detaylar var. Öncelikle bu kanyonda manzara gözlemi yapmak isteyenler için ücret 7 lira olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu'nda tekne turu yapmanın ücreti ise 15 TL'dir. Karşıya feribot ile gitmek yani aracı geçirmenin ücreti de 60 TL olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra kanyon gezisi sırasında rehber istenir ise bunun için de farklı ücretler talep ediliyor. Yaz aylarında hafta sonu 11.00 ve 17.00 saatleri arasında tekne turu imkanı bulunuyor. Kış aylarında ise çok fazla ziyaretçi olmadığı için sayı yeterli olduğunda tur oluyor.

Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu Turizm Potansiyeli

2015 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu doğal tabiat güzellikleri ile öne çıkıyor. Her yıl yurt dışından ve yurt içinden binlerce kişi bu kanyonu ziyarete geliyor. Doğa yürüyüşlerinin yanı sıra bu kanyonda tekne turları da yapılabiliyor. İsteğe bağlı olarak kanyon bir rehber eşliğinde de gezilebiliyor.