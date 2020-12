UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır surlarının içi çöplükle dolu

Tarihi ile dünyanın sayılı kentleri arasında gösterilen Diyarbakır'ın simgelerinden olan ve 5 kilometrelik uzunluğu, yaklaşık 12 metrelik yüksekliği, 4 yöne açılan kapıları ile dünyanın sayılı eserleri arasında yer alan surlardaki çöp yığınları vatandaşların tepkisine yol açtı. Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği (DİKTUM-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu, yapının tamamında çalışmanın ivedilikle başlatılması ve bölgede zabıta ekibinin daha aktif olması gerektiğini dile getirdi.









"Surlar bizim değil, dünyanın mirası"



Aksu, geçmişi 5 bin seneye dayanan surların tarihi bir miras olduğunu söyledi. Kendilerinin surların yıkıldığını hep dillendirdiklerini belirten Aksu, "Surların onarılması gerektiği, onarılması gerektiği kadar korunması ve hayat verilmesi gerektiğini söylüyoruz. Şu anda bunlardan birisinin önündeyiz, biz bunu çok haber yaptık. Maalesef burcun içinde ateşler yakılmış ve hatta aldığımız bilgiye göre yaşayanlar varmış. Şu anda belli, içinde yemek artıkları var. İvedilikle bu burçlara hayat verilmesi ve korunması lazım. Çünkü bunlar bizim değil, dünyanın mirası. Bunun için biz daha önce öneride bulunduk. 81 ilimiz var. Gelin bu illerimize para da gitmeyecek, her ile ilgili makamlara söylenip, bakanlık nezdinde bu burçları alsınlar. Kendi illerinin kültür değerlerini yansıtsınlar. 82 tane burcumuz var. 2 tanesi Diyarbakır, diğer 80'i alsın, kendi kültür değerlerini yaşatsın. Bu şekilden kurtarılsın. Bu başka türlü kurtarılmıyor" dedi.









Burçlarda her ay bir ilin festivalinin yapılması önerisinde bulunan Aksu, "Diyarbakır’a gelen bir insan Türkiye’yi görsün bu burçların içinde. Yine diyorum, ivedilikle turizm zabıtası veya polisinin kesinlikle kurulması lazım. En azından şu dönem içerisinde buraların kontrol altında olup, bu tür kötü görüntünün ortadan kaldırılması lazım. Bir dünya mirasının içi yakılmış, her türlü pisliğin olduğu bir burç. Burada gece kalıp ateş yakıyorlar" diye konuştu.