Turgut Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Turgut Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Turgut Şelalesi hem yaz hem de kış aylarında yerli ve yabancı turistleri ağırlamaktadır. Buraya özellikle yaz aylarında çok fazla ziyaretçi gelmektedir.

Turgut Şelalesi Nedir?

Turgut Şelalesi Marmaris'in en güzel alanlarından biridir. Özellikle yaz aylarında doğal güzellikleri sebebi ile pek çok kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Turgut Şelalesi Marmaris de Turgut Köyünde yer almaktadır.

Kalabalık yerlerden kurtulup kafa dinlemek istiyorsanız Turgut Şelalesi tam da size göredir. Turgut Şelalesi içerisinde toplamda 5 adet şelale bulunur. Burası Marmaris'in çok fazla bilinmeyen saklı kalmış güzelliklerinden biridir.

Şelale yaklaşık olarak 5 metre yükseklikten akar. Şelaleden akan su oldukça soğuktur. Şelalenin aktığı yerde oluşan göl de ziyaretçiler yüzme imkanı da bulmaktadır. Yaz aylarında Marmaris'in sıcak havasından bunalan kişiler kendilerini şelalenin serin sularına bırakarak serinlemektedirler.

Turgut Şelalesinde pek çok etkinlik de bulunmaktadır. Bunlardan biri de üstü açık jipler ile yapılan safari gezileridir. Bölgede cip safari turları oldukça popülerdir ve çok fazla ilgi görmektedir. Bunun dışında bölgede yürüyüş yapmakta mümkündür. İnsanlar buralara gruplar şeklinde gelip doğa yürüyüşleri yapmaktadır. Şelale çevresinde bulunan restoranlarda da gözleme ya da alabalık yiyebilirsiniz.

Turgut Şelalesi Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Turgut Şelalesi Muğla ilinin Marmaris ilçesine bağlı olan Turgut Mahallesinde yer alır. Buraya Marmaris'ten minibüsler düzenli olarak gelmektedir.

Turgut Şelalesine Nasıl Gidilir?

Turgut Şelalesi Marmaris ilçesine yaklaşık olarak 33 km uzaklıktadır. Bayır bölgesine ise 9 km uzaklıktadır. Orhaniye'ye ise 2,5 km uzaklıkta yer almaktadır.

Turgut köyüne düzenli olarak minibüs gittiği için bölgeyi ziyaret etmek oldukça kolaydır. Kendi aracınız ile de kolay bir şekilde bölgeye gidebilirsiniz.

Özel aracınız ile gidebilmeniz için Marmaris Datça yolundan giderek Orhaniye yol ayrımına girmeniz gerekir. Başka bir yol ise şu şekildedir; Marmaris, İçmeler, Turunç yolunu takip ederek Boz Burun tabelasını geçtikten sonra Bakırköy kavşağından sonra Turgutlu Köyüne ulaşabilirsiniz.

Turgut Şelalesi Nasıl Oluşmuştur?

Turgut Şelalesinin aktığı yerde bir göl bulunmaktadır. Bu gölde ziyaretçiler yüzebilmektedir. Burası dar bir vadi içerisinde bulunan beş adet şelaleden oluşmaktadır. Yukarı kısımlarda ise kaplan kelebeklerini ve güzel sesleri kuşları görmek mümkündür.

Turgut Şelalesi Tarihi Eser Ya Da Milli Park Mıdır?

Turgut Şelalesi 1. Sit Alanı olarak kabul edilmiştir. Bu sebeple de koruma altına alınmıştır. Yolunun genişletilmesi ile son zamanlarında çok fazla ziyaretçi bu alanı ziyarete gelmektedir.

Turgut Şelalesi Giriş Ücreti

Turgut Şelalesine girişlerde herhangi bir ücret ödenmemektedir. Ziyaretçiler ücretsiz olarak bu alanı gezebilirler.

Turgut Şelalesi Ziyaret Saatleri

Turgut Şelalesine giriş çıkışlarda herhangi bir saat bulunmaz. Ziyaretçiler istedikleri saatlerde burayı gezebilirler. Fakat güvenlik amacı ile gündüz güneş batmadan buraya gelmek çok daha iyi olacaktır.

Turgut Şelalesini görmeye gittiğiniz zaman Turgut köyünü de gezmeniz önerilmektedir. Burada pek çok halı dokuma atölyesi bulunmaktadır. Bu atölyeleri gezebilir ve dilerseniz dokuma halılardan satın alabilirsiniz.

Burada çok fazla turist olması sebebi ile köy içerisinde pansiyonlarda bulunmaktadır. Bu pansiyonlarda da konaklama şansınız vardır. Turgut sahili diğer sahillere göre çok daha sessiz ve sakindir. Bu sebeple burada daha sakin bir şekilde denize girebilirsiniz. Bölgenin balıkları da oldukça meşhurdur. Buraya geldiğiniz zaman balık yemeden gitmemelisiniz. Köy de yapılan gözlemeler de oldukça meşhurdur.