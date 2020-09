Trabzon Müzesi Kostaki Konağı Nerede? Trabzon Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Kostaki Konağı Trabzon Müzesi olarak düzenlenmiş bir konaktır. Trabzon ilinde bulunan gayet önemli müzelerin başında gelmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli kültürel değerlerinden bir tanesidir. Bölge ziyarette bulunan herkes Kostaki Konağı’nı görmeden dönmemeli mutlaka burayı da gezisine ekleyerek, gezisini tamamlamalıdır.

Trabzon Müzesi Hakkında Bilgi

Kostaki Konağı Trabzon’da en önemli kültürel alanlarından bir tanesidir. Trabzon müzesi olarak düzenlenen Konak Zeytinli Caddesi'nde 1900'lü yılların başlarında ki Banker Kostaki Teophylaktos tarafından büyük programlı konut olarak planlanmış ve yaptırılmıştır. 1898- 1913 yılları arasında yapımı süren konağın sahibi bir Rum zengindir. Konağın mimarlarının kimler olduğu bilinmemektedir. Ancak bir ayrıntı olarak konağın mimarlarının İtalyan olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda İtalyan mimarların konağın yapımında kullanılan birçok malzemeyi İtalya'dan getirdiği de ayrıca bilinmektedir.

Banker Kostaki Teophylaktos 1917 yılında İflas etmiş devlet tarafından bu yapı ile birlikte tüm varlığına el konulmuştur. Konağı daha sonra Nemlioğlu ailesi satın almıştır.

Kostaki Konağı Türkler tarafından satın alınıncaburası milli mücadele ve sonrası için kullanılmıştır. Milli Mücadele yılları sırasında karargah binası olarak kullanılan konak 1924 yılında Mustafa Kemal'in Trabzon'a ziyaretinde konaklaması için düzenlenmiştir. 15 -17 Eylül 1924 tarihinde Atatürk, Latife Hanım ve yanındaki kişiler bu konakta konaklamışlardır.

Trabzon Müzesi Özellikleri

Trabzon müzesi Trabzon ilinin, Ortahisar ilçe merkezinde, Zeytinlik Caddesi'nde bulunmaktadır. Kostaki Konağı olarak bilinen Trabzon müzesi 1900'lü yıllarda zengin bir iş adam olan Banker Kostaki Teophylaktos tarafından inşa ettrilmiştir. Milli Mücadele yılları için oldukça önemli bir yeri bulunan bu binanın karargah olarak da kullanıldığı bilinmektedir. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Trabzon’a geldiklerinde konakladığı binada bu binadır. Bina kalem işleri ile bezenmiştir. Bu sebeple oldukça değerli bir işçiliğe sahiptir. 2001 yılında restore edilen bina müze olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Trabzon Müzesi Bölümleri

Müzenin giriş katında Roma ve Bizans dönemine ait heykeller sergilenirken, 1. Katta etnoğrafik eserler bulunmaktadır. İkinci kat ise idari bölüm olarak kullanmaktadır. Müzenin bahçesi de çeşitli heykellere ev sahipliği yapar. Bu sebeple müzenin her alanı oldukça kıymetli eserlerle donatıldığı görülmektedir.

Trabzon Müzesi Nerede?

Trabzon müzesi; Trabzon ilinin merkez ilçesi olan Ortahisar merkezinde Zeytinlik Caddesi'nde yer alır. Müzeye gidiş oldukça kolaydır. Şehir merkezinde bulunduğu için müze yürüyerek ya da şehiriçi araçlar kullanılarak ulaşılır.

Trabzon Müzesi Ziyaret Saatleri Nelerdir?

Trabzon müzesi haftanın her günü 09:00- 19:00 saatleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açmıştır. Böylece yılın her dönemi ve her günü ziyaret etmenin mümkün olduğu Banker Kostaki Teophylaktos tarafından konak olarak yaptırılan Trabzon Müzesi hem binanın kendisi hem de içerisinde ki eserlerin değerinden dolayı mutlaka görülmesi gereken yerlerden bir tanesidir.

Trabzon Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadardır?

Haftanın her günü ziyaretçilerini ağırlaya Trabzon Müzesi giriş ücreti de oldukça cüzi bir miktardır. Trabzon müzesi giriş ücreti 5 TL'dir. Müze kartı bulunanlar müzeyi ücretsiz olarak ziyaret edebilir.

Ülkemizde bulunan birçok eser yakında görülerek kullanıldıkları yıllar hakkında yorum yapmak mümkün olmaktadır. Öylece kişiler muhteşem sanat eserlerini görmenin mutluluğunu yaşarken bakış açıları ve genel kültürleri de bu anlamda gelişecektir.