Teos Antik Kenti Nerede? Teos Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Teos Antik Kenti, sahip olduğu özellikler ile diğer antik kentlerden ayrılan özel bir yapıdadır. Bu özellikleri arasında en çok göze çarpan tarihte ilk kez Sanatçılar Birliği'nin kurulduğu bir kent olmasıdır. Teos Antik Kenti'nin kurucusu Dioysos'un oğlu Athames olarak bilinir.

Teos Antik Kenti Hakkında Bilgi

Teos Antik Kenti, küçük bir yarımada üzerine kurularak gelişen bir kenttir. Kentin meşhur akropolü, Kocakır Tepe'nin üzerinde yarımadanın ortasından yükselir. Akropolün kuzey ve güney kesiminde birer adet liman bulunmaktadır. Teos Antik Kenti, özellikle akropol ve güney liman arasındaki alanda büyük ilerlemeler göstermiştir. Bu belirtilen alan, 6 kilometre uzunluğuna haiz Hellenistik Dönem kent surları ile çevrelenmiştir. Bu durum ise etkili bir koruma imkanının antik kente sağlamıştır. Kentin güney ve güneybatı sırtları ise Hellenistik ve Roma dönemi nekropol (mezarlık) alanı olmuştur.

Teos Antik Kenti Tarihi

Teos Antik Kenti'nin yerli halkını Karlar oluşturmaktadır. Antik kente önce Boiotia sonrasında Atina'dan gelen göçmenler yerleşmiştir. Teos Antik Kenti, coğrafi konumundan dolayı büyük bir ticari öneme haiz olmuştur. M.Ö. 6. yüzyılda bu önemli ticari ilişkilerin izleri, Eski Mısır'a kadar görülebilmektedir. Teos Antik Kenti, ticari maksatla Nil Deltası'nda yer alan Naukratis kentinin kurulmasında etkili bir rol oynamıştır. Teos Antik Kenti, İon birliğinin bir üyesi olarak tarihte sahne almıştır. Mermerleri, tarihi eserleri ve kalıntıları ile ziyaretçilerini 4000 yıl öncesine götürmektedir.

Teos Antik Kenti'nde çok ünlü lirik ozanlar yaşamıştır. Dionysos kültünün kent ve çevresindeki önemine bağlı olarak M.Ö. 3. yüzyılda müzisyen, şair ve tiyatroculardan oluşan Dionysos Sanatçılar Birliği burada kurulmuştur. Anakreon, Antimakhos, Epikuros, Hekataios gibi antik çağın önemli filozof ve sanatçıları Teos'ta yaşamıştır.

Teos Antik Kenti Nerede?

Teos Antik Kenti, Türkiye'nin turizm merkezlerinden İzmir ilinin sakin ve doğal güzellikleri ile büyüleyen Seferihisar ilçesinde bulunmaktadır. Teos Antik Kenti, Sığacık Mahallesi'nde yer alan değerli bir antik liman kentidir. Konum olarak İzmir ilinin yaklaşık 60 kilometre güneybatısında bulunmaktadır. Görülmeye değer tarihi güzellikleri saklayan Teos Antik Kenti'ne nasıl gidileceği merak edilen hususlar arasında. Üçkuyular otogarına gidip buradan Seferihisar'a giden otobüslere binebilirsiniz.

Teos Antik Kenti Gezilecek Yerler

Sanatçıların kenti olarak anılan Teos Antik Kenti'nde gezilecek pek çok yer bulunmaktadır. Kenti gezmeyi planlayanlar, mutlaka gezilmesi gereken yerleri önceden öğrenerek önemli yerleri gezmeyi unutma riskini baştan önlemektedir. Bu büyüleyici tarihi kentte mutlaka görülmesi gerekenler;

- Dionysos Tapınağı

- Antik Liman

- Arkaik Tapınak

- Antik Tiyatro

- Agora (Antik Tiyatronun güneydoğusu)

- Agora Tapınağı

- Bouleuterion

- Sarnıç

- Antik Yollar

Teos Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Teos Antik Kenti giriş ücreti kişi başı 5-TL olup bu cüz-i ücret karşılığında bu tarihi değeri ve önemi tartışmasız olan antik kenti doyasıya detaylı bir şekilde gezebilirsiniz.

Teos Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Teos Antik Kenti'ni ziyaret etmek isteyenler, antik kentin ziyaret saatlerini merak etmektedir. Teos Antik Kenti'nin ziyaret saatleri şöyle:

- Yaz dönemi: 08.00- 19.00 saatleri arası.

- Kış dönemi: 08.30- 17.30 saatleri arası.

Teos Antik Kenti'nde Müze Kart Geçiyor mu?

Teos Antik Kenti ziyaret etmek isteyenlerden bazıları, antik kentte müze kartın geçerli olup olmadığını araştırmaktadır. Bu konuya ilişkin olarak denilebilir ki Teos Antik Kenti, müze kart ile ziyaret edilebilmektedir.