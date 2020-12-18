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Tarihi Karahisar Kalesi sis altındaki görüntüsü ile büyüledi
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 18.12.2020 - 11:29 | Son Güncelleme:

Tarihi Karahisar Kalesi sis altındaki görüntüsü ile büyüledi

Sisli havanın etkili olduğu Afyonkarahisar’da, tarihi Karahisar Kalesi’nin adeta sis ardına gizlenmiş hali muhteşem bir görsel manzaraya sahne oldu. Kalenin sis altındaki görüntüsü İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanları tarafından drone ile havadan görüntülendi.

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Kentte dün gece geç saatlerden itibaren etkili olmaya başlayan sisli hava öğlen saatlerine kadar etkili oldu. Özellikle sürücülere zor anlar yaşatan sisli hava bazı görsel güzellikleri de beraberinde getirdi. Sis altında kalan ve yerden yüksekliği 226 metre olan tarihi Karahisar Kalesi görüntüsü ile adeta mest etti.


Tarihi Karahisar Kalesi sis altındaki görüntüsü ile büyüledi


Sis perdesi arkasına saklanmış gibi bir görüntü veren tarihi kalenin muhteşem görüntüsü İHA kameramanları tarafından drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde sis bulutlarının hareketleri ise doğanın gücünü gözler önüne serdi.

Tarihi Karahisar Kalesi sis altındaki görüntüsü ile büyüledi



Kalenin eşsiz manzarasını çekmek isteyen profesyonel fotoğrafçılar Hüseyin Erçolak ve Çağrı Selek’in objektifleri ise yıl içerisinde eşine ender rastlanan sis altındaki kale manzarası görüntüsünü kayıt altına aldı.

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