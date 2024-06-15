İstanbul ve Ankara'ya yakın denize girilecek adresler | 5 ŞEHİR 8 ÖNERİ

İstanbul ve Ankara'ya yakın günübirlik denize girilecek yerler oldukça fazla. Hatta söz konusu adreslerin bazılarında konaklamak ya da kamp yapmak da mümkün. Doğal güzellikleriyle ünlü bu noktalarda hem denizin keyfini çıkarabilir hem de çevredeki doğa harikalarını keşfedebilirsiniz. Peki nerelere gitmeli?



İşte size 5 şehirden birbirinden harika 8 adres…



Pek çok aktiviteye sahip: Kilimli Koyu / İSTANBUL

Ağva, İstanbul'un yoğun yaşamından kaçmak isteyenler için favori bir kaçış noktası. Özellikle hafta sonları sıkça tercih ediliyor. Kilimli Koyu ise Ağva'da denize girebileceğiniz en güzel yerlerden biri. Temiz suyu, kumsalı ve çevresindeki yeşilliklerle sakin bir manzara sunuyor.







Plajın hemen arkasındaki kayalıklar ve dalgalı deniz ise farklı bir atmosfer yaratıyor. Buraya ayak bastığınızda İstanbul'dan uzaklaşmış gibi hissedeceksiniz. Ayrıca Kilimli Koyu, trekkingden pikniğe çadır kampından karavan kampına kadar çeşitli aktivitelere olanak sağlıyor. Koyun üst tarafındaki restoranda ise tuvalet ve yemek ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.







Temiz ve bakımlı: Ağva Plajı / İSTANBUL

Ağva’da Kilimli dışında popüler adreslerden bir diğeri de Ağva Plajı. Yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğe sahip olan plaj, oldukça temiz ve bakımlı. Fakat denizi biraz dalgalı, yüzerken çok fazla açılmamak gerekiyor.







Plaja giriş ise ücretsiz. İster havlunuzu atıp güneşlenin isterseniz şemsiye ve şezlong kiralayın. Plaj çevresinde tuvalet ve soyunma kabinleri de bulunuyor. Ayrıca çevredeki doğal güzellikler ve yürüyüş parkurları da doğa severler için keşfedilecek birçok fırsat sunuyor.







Çocuklu aileler için çok uygun: Cebeci Plajı / KOCAELİ

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı olan Cebeci Plajı, son zamanlarda temiz denizi ve kumsalıyla yerli ve yabancı turistleri cezbetmeye başladı. Özellikle yaz aylarında sıcak havayla birlikte serinlemek isteyenler için favori bir rota haline geliyor.



Plaj, Kandıra’nın en geniş plajlarından biri olarak biliniyor. Yaklaşık 1500 metre uzunluğa sahip olan Cebeci; tuvalet, duş, şemsiyeli alanlar, soyunma kabinleri ve cankurtaran hizmeti gibi olanaklar sunarak aileler için de ideal bir adres olarak ön plana çıkıyor. Plajın çevresinde restoranlar, kafeler ve piknik alanları gibi imkânlar da bulunuyor.



Kamp seçenekleri çok fazla: Kefken / KOCAELİ



Kefken, kendine özgü doğal güzellikleri ve temiz deniziyle öne çıkıyor. Sahip olduğu plajlar, ziyaretçilere huzurlu bir deniz tatili fırsatı sunarken, bölgedeki doğa aktiviteleri de ilgi görüyor. Ancak Kefken’in en çekici yanlarından biri, sahilindeki kamp alanları.

Burada kamp yapmak isteyenler için çeşitli seçenekler bulunuyor ve bu alanlar şehir merkezine oldukça yakın konumlanmış durumda. Bu da kampçıların temel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere veya restoranlara kolaylıkla ulaşabilmeleri anlamına geliyor. Ayrıca, ailecek güzel bir deniz keyfi sonrasında Pembe Kayalar, Yeşil Koy, Kapri Plajı ve Kefken Adası gibi çevredeki güzellikleri keşfetmek için de harika bir fırsat sunuyor.







Yeşilliklerin içinde: Ceneviz Kalesi Plajı / DÜZCE

Düzce'ye bağlı Akçakoca, Batı Karadeniz'de küçük ama etkileyici bir açık hava müzesi gibi… Bölgedeki en güzel plaj ise Ceneviz Kalesi Plajı. İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan bu plaj, tarihi Ceneviz Kalesi'nin iki ayrı plaja bölünmesiyle tanınıyor.



Yalıyarlar olarak bilinen plajlardan biri Fok Kayalıkları olarak adlandırılıyor. Çünkü kıyı boyunca mağaraları içeriyor. Diğeri ise Ceneviz Kalesi Plajı. Bu plaj ayrıca Akçakoca'nın en popüler piknik ve mesire alanı. Denizi temiz ve çocuklu aileler için uygun bir ortama sahip.





Fotoğraf: İHA

Bölgenin gözdesi: Ocaklar Halk Plajı / BALIKESİR

Temiz deniziyle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan Erdek’e gitmek isterseniz öncelikle ulaşmanız gereken nokta Bandırma olmalı. İstanbul Yenikapı’dan feribotla rahatlıkla ulaşacağınız Bandırma’dan 15-20 dakikalık araba yolculuğu sonrasında Erdek’e varacaksınız. Sonrasında güzel bir deniz keyfi için rotanızı Ocaklar Halk Plajı’na çevirmelisiniz.



Bölgenin gözdesi olan Ocaklar Halk Plajı, 200 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğe sahip. Yazın en yoğun günlerinde bile çok kalabalık olmuyor. Kumlu sahil şeridi, dalgasız ve sığ denizi ise çocuklu ailelerle yüzme bilmeyenler için burayı çok daha özel kılıyor. Plaja günübirlik ziyaret edebileceğiniz gibi, çevresindeki işletmelerde konaklama da yapabilirsiniz.

Altın sarısı ince bir kuma sahip: Sarımsaklı Plajı / BALIKESİR

Ayvalık'ın Küçükköy beldesinde yer alan Sarımsaklı Plajı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. 7 kilometre uzunluğa ve 100 metre genişliğe sahip olan plaj, genellikle öğleden sonra çok kalabalık oluyor. Yer bulabilmek veya kalabalığa yakalanmamak için erken saatlerde gitmenizde fayda var. Deniz suyu biraz soğuk ama mükemmel bir altın sarısı ince kuma sahip. Denizinin sığ ve dalgasız olması da büyük avantaj.







Oldukça temiz ve berrak: Kadırga Koyu / ÇANAKKALE

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Behramkale köyü yakınlarında bulunan Kadırga Koyu, Ege Denizi’nin muhteşem manzaralarına sahip. Şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan koya, zeytin ağaçlarıyla dolu bir yoldan ulaşılıyor ve yol sonunda 3 kilometrelik büyüleyici bir doğal plaj sizi bekliyor.



Koy, genellikle doğaseverler, kampçılar ve karavan tutkunları tarafından tercih ediliyor. Denizi oldukça temiz ve berrak. Yüzme ve şnorkelle dalış gibi su aktiviteleri için oldukça ideal. Ayrıca koyun çevresinde kamp alanları ve piknik alanları da bulunuyor.



Fotoğraflar: Alamy