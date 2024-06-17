Haftanın kültür sanat ajandası

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+1 SUNAR: GEZGİN SALON FESTİVALİ’NDE TUZBİBER SÜRPRİZİ

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından +1’in katkılarıyla 29-30 Haziran’da düzenlenecek +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali’nde TuzBiber’den stand-up molaları yer alacak. Bonus Parkorman’ın yenilenen amfisindeki +1 Komedi Salonu’nunda Deniz Göktaş, Caner Dağlı, Akın Aslan ve Doğu Can; pazar günü ise Caner Omur, Tuna Kalınsaz, Berk Karan ve Çağla Alkan konser aralarında festival izleyicileriyle buluşacak.

Müzikseverlerin sabırsızlıkla beklediği +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali’nin ilk gününde Travis ve Miles Kane sahne alıyor. Pazar günü ise Parcels ve La Femme’in yanı sıra Hey Douglas (Live), ENGIN, Monsieur Minimal ve Elektro Hafız var.

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Biletler, passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende satış noktaları ile İKSV ana gişeden (15-19 Haziran ve Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) alınabilir.





BEKLENEN SERGİ LUNATIC ASYLUM MAXIMUM UNIQ HALL’DE

Sanatsal tasarım ve düşüncelerini 2010 yılında aktif olarak hayata geçirmeye başlayan ve Türkiye’nin pop art alanındaki en çarpıcı sanatçıları arasında gösterilen Nesren Jake, beşinci kişisel sergisi Lunatic Asylum ile 1 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında Maximum Uniq Hall’de izlenebilecek. Sergi markaların dayattığı ideal yaşam tarzları ve benlik algımızda bozulmalara sebep olan, hepimizi birer süper kahraman olduğumuza inandıran kimlik sunumları gibi görsel kapitalizmin yarattığı illüzyonları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyi ve sorgulamayı amaçlıyor.





SEBASTİAO SALGADO “GENESİS” SERGİSİ İLE İLK DEFA İSTANBUL’DA SEYİRCİSİYLE BULUŞUYOR

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28 Eylül - 13 Ekim 2024 tarihlerinde yedincisi gerçekleştirilecek 212 Photography İstanbul, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında bu yıla özel olarak festival takipçilerini ilk kez 3 ay sürecek Sebastiao Salgado’nun ‘Genesis’ sergisinde buluşturuyor. Sergi, 28 Eylül’den itibaren aralık sonuna kadar MSGSÜ Tophane-i Amire’de 3 ay boyunca ziyarete açık olacak.





31. İSTANBUL CAZ FESTİVALİ'NDE KAÇIRILMAMASI GEREKEN KONSERLER

31. İstanbul Caz Festivali, 3-18 Temmuz tarihleri arasında cazın önde gelen isimlerini ve güncel müziğin yıldızlarını bu yıl yine müzikseverlerle bir araya getirecek. Festivalin öne çıkan isimlerinden, uzun bir aradan sonra yeniden İstanbullularla buluşacak Gregory Porter ve bu sene ilk kez Türkiye’ye gelecek Arlo Parks, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Gregory Porter 8 Temmuz’da 21.00’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda, Arlo Parks ise 9 Temmuz’da 21.00’da Sultan Park – Swissôtel The Bosphorus’da izleyicilerle buluşacak. 31. İstanbul Caz Festivali bu yıl Chris Isaak’i de ilk kez ülkemizde ağırlayacak. Konserlerin biletleri passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende satış noktaları ile İKSV ana gişeden alınabilir.

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HAFTANIN ŞARKILARI / ALBÜMLERİ

Gizli Geçit’ten “Bakımsız Aşk” tüm dijital platformlarda yayında

Gitar ve vokalde müzikal geçmişinin yanı sıra ödüllü bir film yönetmeni, tasarımcı ve illüstratör de olan çok yönlü sanatçı Serkan Ertekin, davulda bugüne kadar Hot Duck, Conflict, Aralık, Fango gruplarında da davul çalan Hakan Ertekin ve basta yerli caz sahnesinin sevilen isimlerinden Ozan Musluoğlu’ndan oluşan Gizli Geçit, ilk single’ları “Bakımsız Aşk” ile tüm dijital platformlarda yayında. Kendilerini ve müziklerini lirik, melodik ve zaman zaman da agresif olarak tanımlayan Gizli Geçit; cazdaki müzikal altyapılarını şarkılarına da armonik olarak yansıtıyor.

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Gormot'tan yeni şarkı “Yola Çıkın”

Gormot, yepyeni bir şarkı ile hayranlarının karşısına çıkıyor. Gülbaba records etiketiyle yayınlanan "Yola Çıkın" adını taşıyan bu şarkı, insanlık tarihindeki en büyük nükleer felaketlerden biri olan Çernobil patlamasının çevre bölgelerdeki etkisini konu alıyor ve Çernobilden sonra Doğu Karadeniz'de artan kanser vakalarında kaybettiğimiz sevdiklerimize adanmış.





Yaşlı Amca'nin yıldızı Artun'dan ilk solo single

Yaşlı Amca grubuyla milyonlarca dinleyiciye ulaşan, rock müziğin yıldızı Artun Özoğlu sürpriz bir solo tekliyle kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Artun; Synth Pop, Hip-Hop, Synthwave ve Indie türlerini harmanladığı ilk single’ı “Radikal” ile 21 Haziran'da hayranlarının karşısına çıkacak. 5 şarkıdan oluşacak EP’nin ilk parçası olan “Radikal”, diğer parçaların ilk habercisi olacak.

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