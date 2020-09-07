Suuçtu Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Su Uçtu Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Suuçtu Şelalesi diğer birçok şelaleye göre farklı bir yapıya sahiptir kişiler bu alana gelerek konaklama, piknik veya doğa yürüyüşü yapabilirler.

Suuçtu Şelalesi Nerededir?

Suuçtu Şelalesi, Bursa ilinde yer almaktadır doğa harikası olan bu alan Mustafa Kemal Paşa ilçesi içerisinde 17 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Fay hattının çökmesi sonucunda oluşan bu alan ortalama 38 metre yüksekliğe sahiptir. Ziyaretçileri sürekli büyüleyen bu yer dört mevsim gidilmeye uygun gezi alanları arasında yer almaktadır. Özellikle doğa fotoğrafı çekmek isteyen kişiler, bu yere giderek kendilerine ölümsüz anlar yaratabilirler. Göleti, şırıl şırıl akan şelalesi sayesinde mutlaka gidilmesi gereken yerlerden biri olan bu alanda, özel yürüyüş gruplarına da katılabilirsiniz. Yemek yemeyi seven kişiler, tatlı su kaynağı olan bu alana gidip manzara eşliğinde yemek yiyebilirler veya piknik yapabilirler.

Suuçtu Şelalesine Nasıl Gidilir?

Suuçtu Şelalesi, Muradiyesarnıç Köyü yakınlarında yer almaktadır. Karadere üzerinde bulunan bu yere özel araçlarla ulaşım sağlayabilirsiniz. Bursa’dan, İzmir yönüne doğru 80 kilometre ilerisinde at çiftliği bulunmaktadır. Kişiler gezileri sırasında bu alanda uğraşabilirler. Bu yol üzerinden ileriye gidildiğinde ise kişiler Mustafa Kemal Paşa ilçesine giderek, Kayabaşı köylerine ulaşabilirler.

Muradiye köyü içerisinde bulunan bu şelaleye, biraz virajli bir yoldan ilerleyebilirsiniz. Zorlayıcı yolu bulunan bu yola tabela yönlendirmesi ile veya gps yönlendirmesiyle gidebilirsiniz. Rahat bir yol sürüşü bulunan bu alana Arabayatağı İstasyonunda bulunan D/19 belediye toplu taşıma aracını tercih ederek gidebilirsiniz. Aynı zamanda da Osmaniye Güzergahına giden D/20 numaralı otobüsle bu alana gidebilirsiniz.

Suuçtu Şelalesi Özellikleri

Bursa ili içerisinde bulunan Suuçtu Şelalesi, özel yapısı sayesinde kişilerin sıklıkla ziyaret ettiği gezi alanlarından biridir. Her mevsim rahatlıkla gidilebilecek olan bu alan, özellikle doğa fotoğrafı çekmek isteyen kişilerin tercih edebileceği yerlerden biridir. Akıcı suyuyla, göz alıcı doğasıyla oldukça çekici görünen bu yer detaylı bir şekilde gezilebilecek doğa alanlarından biridir. Etrafında kayın ağaçları bulunan bu yerde, rahat bir şekilde piknik yapabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri düzenlenen bu alanlarda, özellikle trekking seven kişilerin tercih edebileceği etkinlikler bulunmaktadır.

Tepesine çeşitli balık restoranları bulunan bu yer konaklamaya ve yemek yemeye uygun bir alandır. Özellikle sıcak dönemlerde serinleyerek, güzel bir doğa tatili yapmak isteyen kişiler Suuçtu Şelalesini tercih edebilirler. Bu şelalenin rakımı 464 metredir ve kışın eni ortalama 30 metreye ulaşmaktadır. Şelale bir göle su akıtarak, tek parça bir görüntü oluşturmaktadır. İsmide bu şelalenin sularının kayaya çarpmasından gelmektedir. Sonbahar döneminde de oldukça güzel görünen bu alan aynı zamanda da çeşitli bitki örtüsü sayesinde doğa severlerin, oldukça dikkatini çeken alanlardan biridir.

Suuçtu Şelalesi Giriş Ücreti ve Ziyaret Saatleri

Suuçtu Şelalesi giriş ücreti araçların boyutuna göre değişiklik göstermektedir. Suuçtu Şelalesine motorla giden kişiler 5 Türk Lirası ile kolay bir şekilde bu şelaleye gidebilirler. Pickup, kamyonet ve otomobil gibi araçlar ise 7.50 Türk Lirasına giriş yapabilirler. Grup gezilerinde ise otobüs gibi büyük araçların giriş ücreti 20 Türk Lirası, sadece otobüsle gelen kişilerden ise 20 Türk Lirası alınmaktadır. Kişiler bu alanda ücretsiz bir şekilde piknik veya yürüyüş yapabilirler. Herhangi bir şekilde yanında yiyecek bulunmayan kişiler, lokantalara giderek manzara eşliğinde yemek yiyebilirler. Suuçtu Şelalesinin herhangi bir giriş saati bulunmamaktadır, kişiler istedikleri saatte rahat bir şekilde bu alana gidebilirler. Özellikle hafta sonları şelale daha çok ziyaretçi almaktadır.