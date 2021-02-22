Sicilya Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Sicilya Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Sicilya Adası, İtalya'nın güney kısmında bulunmaktadır. Bahar aylarında açan portakal ve limon çiçekleri ile ada oldukça güzel bir kokuyla bürünür. Bura doğal güzellikleri ve birbirinden lezzetli yemekleri ile oldukça popülerdir. Bunun yanında gezilip görülebilecek pek çok tarihi esere de ev sahipliği yapmaktadır.

Sicilya Adası Hakkında Bilgi

Sicilya Adası, Avrupa Bölgesindeki en yüksek aktif yanardağ olma özelliğine sahip olan Etna Dağının yakınlarında kurulmuştur. Bu ada farklı kültürü sebebi ile insanların ilgisini çekmektedir. Sicilya Adası, anakaradan Messina boğazı ile ayrılmıştır. Adanın başkenti Polermo'dur. Bunun yanında diğer önemli şehirleri Milazzo, Messina ve Katanya'dır. Bunun yanında Arşimed'in de yaşamış olduğu Sirakuza ile Cefalu ve Taormina kasabaları da ilgi gören yerler arasındadır.

Sicilya Adası nüfusu yaklaşık 5 milyon civarındadır. Bu sebeple de Akdeniz'de bulunan adalar arasında en fazla nüfusa sahip olan ada olma özelliğine sahiptir. Adanın ismi antik dönemde burada yaşamış olan Sicano ve Sicula halklarından almıştır.

Sicilya Adası Tarihi

Adada bir dönem denizci olmaları ile bilinen Fenikeliler de yaşamıştır. Sonrasında ise Kartacalılar, Grekler, Araplar, Romalılar, Normanlar, Vandallar ve İspanyollar tarafından bu ada işgal edilmiştir. Sicilya halkı Romalılardan Hristiyanlığı öğrenmiştir. Bunun yanında Grekler'den bilim, Araplar'dan tarım ve Normanlar'dan da mimari öğrenilmiştir.

1860 yılında Binlerin Yürüyüşü de Sicilya Adasında başlamıştır. İtalyan Mafyası 19. yüzyıl sonlarında ilk olarak burada ortaya çıkmıştır. 2. dünya savaşı sonucunda İtalya'da Cumhuriyet ilan edilmesinin ardından Sicilya Adası da Cumhuriyeti benimsemiştir. Ancak günümüzde bu ada İtalya'nın özerk bölgelerinden biri konumundadır.

Sicilya Adası Nerede?

Sicilya Akdeniz'de İtalya'ya bağlı olan özerk bir adadır. Bunun yanında Akdeniz'in en büyük adası olma özelliğine de sahiptir. İtalya'da çizme olarak da bilinen bölgenin güney kısmında bulunur. İtalya'nın bir şehri olan Villa San Giovanni ile arasında ince bir boğaz bulunur. sicilya Adasının tam karşısında ise Messina isimli şehir bulunur. Bu adanın güneybatı kesiminde de Tunus vardır.

Sicilya Adasına Nasıl Gidilir?

Sicilya'nın başkenti olan Polermo ile diğer bir büyük şehri olan Katana'ya İstanbul üzerinden direkt uçuşlar vardır. İstanbul ve Sicilya arası yaklaşık olarak 2 saat sürer. Sicilya adasına feribot ile de gitmek mümkündür. Bunun için öncelikle uçakla İtalya'nın Villa San Giovanni şehrine gelmeniz gerekir. Buradan feribot ile rahatlıkla Sicilya Adasına gitmeniz mümkündür.

Sicilya Adası Gezilecek Yerler

Sicilya adası büyük bir ada olması sebebi ile gezilip görülecek yerler oldukça fazladır. Adanın en büyük şehirlerinden biri olan Katanya'da Fontana dell'Elefante, Roma Forumu, Roma kemeri, Amfi Tiyatro, San Francesco d'Assisi all'Immacolata Kilisesi görülmesi gereken yerlerin başında gelmektedir.

Adanın başkenti olna Polermo'da ise Tiyatro Massimo, Normanni Sarayı, Polermo Katedrali, Garibaldi Tiyatrosu gezilmesi gereken yerler arasındadır. Bunun yanında bir balıkçı kasabası olan Cefalo ile Arşimed'in bir dönem yaşamış olduğu Sirakuza kasabaları ile Orta Çağ izlerini hala taşıyan Taormina kasabası da görülmesi gereken yerler arasındadır. Dağcılık ile ilgilenenler içinse Etna Yanardağına yapılan yürüyüşler oldukça ilgi çekici olabilmektedir.

Sicilya Adası Konaklama Şartları

Adanın şehirlerinde farklı konaklama seçenekleri vardır. Bütçenize uygun olan konaklama seçeneklerinden dilediğinizi tercih edebilirsiniz.

Sicilya Adası Özellikleri

Sicilya adasında her şehirde farklı bir kültür ile karşılaşmanız mümkündür. Büyük bir ada olması sebebi ile de gezilip görülecek yerler oldukça fazladır. Adanın tarihte farklı kültürlerin eline geçmesi kültürel yapının çeşitlenmesine sebep olmuştur. Özellikle mimari alanında ki çeşitlilik görülmeye değerdir.